The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.01.2026
ISIN Name
XS2289592607 CICC HK F.16 21/26 MTN
DE000HLB7Z16 LB.HESS.THR.CARRARA01S/22
CH1236363433 SWISS LIFE H 23/26
XS2435611590 BK NOVA SCOT 22/26 FLRMTN
XS2436807866 P3 GROUP 22/26 MTN
DE000HLB7BE0 LB.HESS.THR.CARRARA01M/23
US900123DB31 TUERKEI 21/26
XS2034314224 EBRD 19/26 ZO MTN
US88032XAT19 TENCENT HLDG 20/26 MTN
DE000HLB5386 LB.HESS.THR.CARRARA01S/24
XS2752874821 CA AUTO BANK 24/26FLR MTN
XS2754435225 LDKRBK.BAD.W.MTN 24/26DL
XS2751628681 DZ BANK IS.A2450
XS2288890671 SK BATTERY A 21/26
DE000SLB4220 LDSBK.SAAR OPF A422
XS2282707178 KEB HANA BK 21/26 MTN
XS2287744218 QNB FINANCE 21/26 MTN
US22536PAH47 CREDIT AGR. 21/27 FLRMTN
DE000LB1P0C7 LBBW GM-FLOATER 18/26
EU000A1G0EB6 EFSF 19/26 MTN
XS1846632104 EDP FIN. 18/26 MTN
XS0210434782 AXA S.A 05/UND. FLR MTN
US458182CZ31 INTER-AMER.DEV.BK 06/26
XS0241594778 EIB 06/26 REGS
DE000DJ9AE21 DZ BANK IS.C383 24/26
US742718FY05 PROCTER+GAMB 23/26
DE000LB2BMD6 LBBW FESTZINS 22/26
PL0000108817 POLEN 15-26 FLR
XS2579606927 RAIF.BK INT. 23/27FLR MTN
XS1324931895 BAHRAIN 15/26 REGS
ES06445809V1 IBERDROLA INH. -ANR-
CH0291625231 PFBK SCHW.HYP. 15-26 616
ES0413900392 BCO SANTANDER 16/26
CH0310175598 CA HOME LOAN SFH 16-26MTN
