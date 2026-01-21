FRANKFURT (dpa-AFX) -
AKTIEN FRANKFURT
Der deutsche Aktienmarkt bleibt auch am Mittwoch im Korrekturmodus. Nachdem sich zuletzt die Unsicherheit wegen der Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump wieder verstärkt hat, warten Anleger gespannt auf dessen Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Trump hatte den jüngsten Rückschlag am Wochenende mit seiner Zolldrohung im Streit um Grönland ausgelöst. Von seinem Rekordstand bei 25.507 Punkten aus der Vorwoche rutschte der Dax zwischenzeitlich um 1.000 Punkte ab und gab damit die Gewinne im laufenden Jahr von gut vier Prozent fast komplett wieder ab.
Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax den Dax bei 24.670 Punkten - rund 0,1 Prozent unter dem Handelsschluss vom Vortag, aber noch klar über dem bisherigen Korrekturtief. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, der in der Vorwoche ebenfalls Rekorde erzielt hatte, wird am Mittwoch ebenfalls im Minus erwartet.
Der Anlagestratege Henry Morrison-Jones von der UBS erinnerte die Anleger daran, dass die so wichtigen Anleihemärkte für gewöhnlich zwischen dem vierten und sechsten Tag den Höhepunkt ihrer Reaktion auf Ankündigen wie die neuen Trump-Pläne "Zölle 2.0" erreichen. Bislang sei sie recht moderat gewesen, so der Experte. Dabei wäre es gerade ein stärkerer Zinsanstieg, der Trump von aggressiver Rhetorik abbringen könnte.
Am verwundbarsten sieht Morrison-Jones die Branchen Automobil, Chemie und Bau. Autowerte waren am Montag zeitweise auf einen Tiefststand seit Oktober abgesackt. Vorbörslich tendieren BMW und VW auf der Handelsplattform Tradegate am Mittwochmorgen kaum verändert, Mercedes liegen leicht im Minus.
UMSTUFUNGEN VON AKTIEN
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 2175 (2060) EUR - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SÜDZUCKER AUF 9 (10) EUR - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 58 (42) EUR - 'BUY'
- DZ STREICHT PORSCHE AG VON LISTE 'EQUITY SHORT IDEAS' - EXANE BNP HEBT WACKER CHEMIE AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 70 EUR - EXANE BNP SENKT EVONIK AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 14 EUR
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 404 (361) EUR - 'NEUTRAL' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 40 (37) EUR - 'NEUTRAL' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 299 (308) EUR - 'BUY' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 574 (587) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN HEBT AIXTRON AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 25,20 (13,50) EUR - METZLER HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 280 (258) EUR - 'BUY'
- DEUTSCHE BANK RESEARCH NIMMT AMETEK MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 271 USD - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR IBM AUF 312 (290) USD - 'NEUTRAL' - BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR INTEL AUF 36 (35) USD - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR AMD AUF 225 (200) USD - 'MARKET-PERFORM'
- BARCLAYS HEBT NEXANS AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 137 (101) EUR - BARCLAYS SENKT NKT AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 852 (1097) DKK - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DOCMORRIS AUF 6 (7) CHF - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG HEBT SMITHS GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 3000 (2750) PENCE - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 9,70 (7,60) EUR - 'HOLD' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 19,00 (17,50) EUR - 'HOLD' - BERENBERG NIMMT TT ELECTRONICS MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 120 PENCE - BERENBERG SENKT ENGIE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 24,50 (17,50) EUR - BERENBERG SENKT SVENSKA CELLULOSA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 130 (140) SEK - CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR EURONEXT AUF 136 (139) EUR - 'NEUTRAL' - GOLDMAN HEBT ASR NEDERLAND AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 69 (61) EUR - GOLDMAN HEBT PHOENIX GROUP AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 752 (593) PENCE - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 47 (44,50) EUR - 'BUY' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 36,30 (34,40) EUR - 'NEUTRAL' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 104 (95) CHF - 'SELL' - GOLDMAN SENKT ADMIRAL GROUP AUF 'SELL' (BUY) - ZIEL 2920 (3954) PENCE - GOLDMAN SENKT SCOR AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 29 (33,50) EUR - GOLDMAN SENKT SWISS RE AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 121 (133) CHF - HSBC HEBT HALEON AUF 'BUY' - ZIEL 430 PENCE
- JEFFERIES HEBT D'LETEREN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 215 (185) EUR - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ASM INTERNATIONAL AUF 800 (587) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN SETZT GETLINK AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' VOR INVESTORENTAG - UBS HEBT ZIEL FÜR ASM INTERNATIONAL AUF 815 (685) EUR - 'BUY'
MELDUNGEN
UNTERNEHMEN
ROUNDUP/ZDF: Kaulitz-Brüder moderieren nächstes 'Wetten, dass..?' ROUNDUP: Netflix will stärker bei Hochkant-Videos mitmischen In Berlin, Essen und Hamburg fließt der Verkehr am zähesten Der Trend geht zu alkoholfrei
Globaler Datenverkehr steigt deutlich an
Initiativen fordern Zustimmung für Strecke Hannover-Hamburg Stahlproduktion 2025 gesunken - Krise dauert an
Deutschland größter Abnehmer von Brasiliens Kaffee
Baustart für Stromdrehkreuz an der Nordsee
WDH/DAVOS: UBS-Chef sieht Bank für künftiges Wachstum gut aufgestellt WDH/Kreise: Qiagen abermals im Zentrum von Übernahmeinteresse WDH/0:2 in London: Dortmund unterliegt Tottenham
WDH/Worthington Steel erhöht Klöckner-Anteil
WDH/Netflix mit mehr als 325 Millionen Kunden
DAVOS: USA enteilen Europa und China bei Künstlicher Intelligenz°
WIRTSCHAFTSPOLITIK UND KONJUNKTUR
Netanjahu nimmt Trumps Einladung zum 'Friedensrat' an
DAVOS/ROUNDUP: Technischer Zwischenfall verzögert Trumps Reise in die Schweiz DAVOS/ROUNDUP: Das ist von Trumps Besuch in Davos zu erwarten ROUNDUP/Trump pocht auf Grönland: Wer die Arktis bisher schützt Rund 55 Milliarden Euro an Kindergeld ausgezahlt
Nach Angriffen: Tote in der Ukraine und in Russland
Trump hält Lösung im Grönland-Konflikt für möglich
Aktivisten: Rund 4.500 Tote bei Iran-Protesten bestätigt DAVOS/Amazon-Chef: Zölle lassen US-Preise allmählich steigen Wadephul besucht Kenia und Äthiopien
WDH/Dänemark bittet Nato um dauerhafte Präsenz in Grönland WDH/Frankreichs Premier drückt Teilhaushalt durch Parlament°
WEITERE ÜBERSICHTEN UND PROGNOSEN IM DPA-AFX-DIENST
- 04:50 dpa-AFX Überblick: UNTERNEHMEN vom Vorabend ab 17.30 Uhr - 06:00 TAGESVORSCHAU: Termine
- 06:00 Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA - 07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Teil 1
