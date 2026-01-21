Überraschend steht bereits an diesem Freitag in Amsterdam ein Rüstungsbörsengang der Superlative an. Die tschechische Czechoslovak Group (CSG) strebt dabei eine Bewertung von 25 Milliarden Euro an. Es ist das größte europäische IPO seit dem Porsche-Börsengang 2022. Der Munitionshersteller aus Prag hat das Bookbuilding bereits an diesem Dienstag gestartet. Der zugespitzte Streit um Grönland und die labile geopolitische Situation sind wohl der Grund, warum die Emission im Eiltempo durchgezogen wird. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
