FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aixtron haben sich nach einer Empfehlung von JPMorgan am Mittwoch vorbörslich auf 20 Euro erholt. Damit kletterten die Papiere des Chipausrüsters auf der Handelsplattform Tradegate um fünf Prozent über ihren Xetra-Schluss. Ihr bisheriges Jahreshoch hatten sie vor zwei Wochen bei 21,54 Euro erreicht.

Der JPMorgan-Analyst Craig McDowell sieht mit seinem Kursziel von 25,20 Euro noch deutlich Luft nach oben. Aixtron stehe vor einem breiten Aufschwung in allen Produktkategorien. Die Auftragslage dürfte 2026 anziehen, was die Umsatzschätzungen ab 2027 antreibe. Mit seinem Kursziel misst McDowell Aixtron einen deutlich höheren Bewertungsmultiplikator als bisher zu, angesichts eines stabileren Wachstums und besserer Erträge.

Im langfristigen Kurschart befinden sich Aixtron weiter auf Erholungskurs, nachdem sie von fast 40 Euro am Ende des Jahres 2023 bis zum Frühjahr 2025 zwischenzeitlich auf 8,45 Euro abgesackt waren./ag/jha/