Mittwoch, 21.01.2026
Gold über 4.862 USD - auf dem Weg zu 5.000 USD: Warum A2 Gold jetzt in eine neue Liga aufsteigt
21.01.2026 09:03 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kospi schafft noch Sprung ins Plus

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kospi schafft noch Sprung ins Plus

DOW JONES--Eine uneinheitliche Tendenz hat sich zur Wochenmitte an den asiatischen Aktienmärkten gezeigt. Die Blicke waren vor allem auf die Entwicklungen um Grönland gerichtet. US-Präsident Donald Trump will sich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit europäischen Politikern treffen. Der Markt hofft auf eine einvernehmliche Lösung. Daneben stand weiter Japan im Fokus, wo es am Vortag mit der Sorge um übermäßig aggressive fiskalische Maßnahmen zu Turbulenzen am Anleihemarkt mit einem starken Ausverkauf von japanischen Staatsanleihen gekommen war. Im Zuge dessen war die Rendite zehnjähriger Papiere auf den höchsten Stand seit 27 Jahren geklettert. Die Finanzministerin des Landes ist jedoch zuversichtlich, dass die Situation nicht außer Kontrolle geraten wird.

"Japans Plan für die Emission von Staatsanleihen ist sorgfältig ausgearbeitet", sagte Satsuki Katayama in einem Bloomberg-Interview am Rande des Weltwirtschaftsforums. "Ich glaube, das japanische Finanzministerium ist vielleicht die aufmerksamste Behörde der Welt, wenn es darum geht, einen detaillierten und sorgfältigen Dialog mit den Marktteilnehmern zu führen." Sie ergänzte, das Ministerium habe die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die Marktstabilität zu sichern. Sie sei zuversichtlich, dass der Markt in der Lage sei, das Angebot an Staatsanleihen aufzunehmen. Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen fiel um 9,0 Basispunkte auf 2,29 Prozent.

Für den Nikkei-225 ging es um weitere 0,4 Prozent auf 52.775 Punkte nach unten. An den chinesischen Börsen verbesserte sich der Shanghai-Composite um 0,1 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong legte im späten Handel um 0,2 Prozent zu. Der Kospi in Seoul drehte gegen Sitzungsende ins Plus und schloss 0,5 Prozent höher - angetrieben vor allem von Aufschlägen bei Index-Schwergewicht Samsung Electronics (+2,8%). In Sydney schloss der S&P/ASX-200 die Sitzung mit einem Abschlag von 0,4 Prozent.

Unter den Einzelwerten stiegen Rio Tinto in Sydney um 2,1 Prozent. Der Rohstoffkonzern habe das Jahr 2025 positiv abgeschlossen, sagte Kaan Peker, Analyst bei RBC Capital Markets. "Rio Tinto folgt BHP mit einem sehr starken Jahresabschluss, bei dem die Prognose in allen Bereichen erfüllt oder übertroffen wurde", so Peker weiter. Die Produktion habe die Konsensschätzungen und die Erwartungen von RBC in allen wichtigen Bereichen übertroffen, mit Ausnahme einer kleinen Verfehlung von 1 Prozent bei Aluminium. Im Fahrwasser erholten sich BHP um 1,2 Prozent. Die steigenden Kosten des kanadischen Kali-Projekts hatten am Vortag ein operativ starkes Quartal für BHP getrübt und den Kurs um 2 Prozent nach unten geschickt.

In Seoul kletterten die Aktien von Hyundai Motor um 14,6 Prozent. Hier trieben Hoffnungen auf eine positive Entwicklung der US-Robotiksparte des Automobilherstellers. Die Aktien sind in diesem Jahr bereits um über 70 Prozent gestiegen, was dazu führte, dass die Marktkapitalisierung von Hyundai am Mittwoch erstmals über 100 Billionen Won stieg. Hyundai hat angekündigt, ab 2028 humanoide Roboter in Produktionsstätten einzusetzen und plant, jährlich weltweit 30.000 Einheiten des Modells Atlas zu produzieren. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.782,90    -0,4%   +2,2%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio)   52.774,64    -0,4%   +6,4%   07:00 
Kospi (Seoul)      4.909,93    +0,5%   +16,5%   07:30 
Shanghai-Comp.      4.116,94    +0,1%   +3,7%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.)   26.529,72    +0,2%   +3,6%   09:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %   00:00 Di, 08:20  % YTD 
EUR/USD          1,1717    -0,0   1,1721   1,1672  -0,9% 
EUR/JPY          185,23    -0,1   185,38   184,97  -0,0% 
EUR/GBP          0,8719    -0,0   0,8719   0,8686  -0,5% 
GBP/USD          1,3439    -0,0   1,3444   1,3438  -0,3% 
USD/JPY          158,09    -0,1   158,17   158,48  +0,8% 
USD/KRW         1.470,60    -0,6  1.478,78  1.479,94  +2,2% 
USD/CNY          6,9988     0,0   6,9966   6,9971  -0,4% 
USD/CNH          6,9599     0,1   6,9558   6,9557  -0,3% 
USD/HKD          7,7968    -0,0   7,7986   7,7983  +0,2% 
AUD/USD          0,6752     0,3   0,6734   0,6734  +0,6% 
NZD/USD          0,5850     0,3   0,5831   0,5828  +0,7% 
BTC/USD         89.464,80     1,3 88.340,40 90.917,90  +4,7% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          59,71    60,36   -1,1%   -0,65  +3,7% 
Brent/ICE          64,15    64,92   -1,2%   -0,77  +5,2% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.835,50  4.763,50   +1,5%   +72,00  +8,1% 
Silber           94,55   94,597   -0,0%   -0,04 +32,9% 
Platin          2.094,69  2.105,12   -0,5%   -10,43 +16,4% 
Kupfer            5,87    5,81   +1,0%   +0,06  +2,4% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

