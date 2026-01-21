

SEOUL, SÜDKOREA - Media OutReach Newswire - 21. Januar 2026 - Bigo Live, eine der weltweit am schnellsten wachsenden Social-Livestreaming-Plattformen mit über 600 Millionen registrierten Nutzern in über 150 Ländern , hat die siebte Auflage ihrer jährlichen zentralen Veranstaltung, der BIGO Awards Gala, angekündigt. Unter dem Motto "SEOUL LIGHTS, BIGO NIGHTS" wird die schon mit Spannung erwartete Zeremonie am Freitag, den 23. Januar 2026 in der KBS Hall in Seoul stattfinden, wobei der Einsatz und die Kreativität ihrer globalen Community von Content Creatorn im vergangenen Jahr gewürdigt werden.



BIGO Awards Gala 2026

Das diesjährige Motto "SEOUL LIGHTS, BIGO NIGHTS" spiegelt den Geist der Veranstaltung wider, bei der die Energie der Creators von Bigo Live die Stadt Seoul zum Leuchten bringen wird. Bei der Gala werden das Engagement und das Talent der Creators und ihrer Familien für die Plattform durch eine gemeinsame Feier ausgezeichnet, die jeden Augenblick einzigartig und unvergesslich machen wird. Seoul wurde als Austragungsort für die diesjährige BIGO Awards Gala ausgewählt, da sie eine Schnittstelle für Kreativität, Technologie sowie Kultur darstellt und für die pulsierende und global vernetzte Community steht, die Bigo Live auch in Zukunft weiter ausbauen wird.



Zur hochkarätig besetzten Veranstaltung werden über 1.200 Gäste aus aller Welt, einschließlich Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nord- und Südamerika sowie Afrika, eintreffen. Die Feierlichkeiten beginnen mit einem Empfang auf dem roten Teppich, der einen ersten Einblick in die Energie und Dynamik des Ereignisses bietet.



"Die dynamische Energie von Seoul stellt den perfekten Hintergrund für unsere Gala im Jahr 2026 dar," erklärte ein Sprecher von Bigo Live. "'SEOUL LIGHTS, BIGO NIGHTS' ist mehr als nur ein Motto: Es spiegelt wider, wie unsere Creators die Plattform mit ihrem Talent und ihrer Leidenschaft zum Leuchten bringen. Wir freuen uns, unsere globale Community in dieser pulsierenden Stadt zusammenzubringen, um ihre Erfolge und die von ihnen geschaffenen starken Verbindungen zu feiern."



Bei der Veranstaltung werden über 200 Content Creators und Familien für ihre herausragenden Beiträge im letzten Jahr ausgezeichnet, wobei die Gewinner eine Trophäe sowie in-App-Belohnungen erhalten. Ausgewählte Preisträger werden zudem auf digitalen Werbetafeln an ausgewählten Standorten im prominenten Medienviertel Gangnam zu sehen sein, um die Anerkennung auch außerhalb der Plattform zu zeigen.



Bei diesem Ereignis wird außerdem ein abwechslungsreiches Programm aus mitreißenden Darbietungen geboten - von Live-Musik bis hin zu Bandauftritten internationaler Künstler, einschließlich des Auftritts der südkoreanischen Girlgroups FIFTY FIFTY und tripleS - die eine prickelnde Atmosphäre schaffen, bei der die globale Kreativität auf einen gemeinsamen Rhythmus trifft.



Als weiteren Höhepunkt dieses Abends wird Bigo Live auch eine exklusive Blind-Box-Kollektion mit freundlichen Maskottchen in Form von Mini-Dinos vorstellen, um dem Abend einen zusätzlichen Überraschungsmoment zu verleihen.



Für die weltweiten Zuschauer wird die BIGO Awards Gala 2026 live auf dem Livemusik-Kanal von Bigo Live (Bigo ID: music) und der offiziellen Bigo.tv-Website übertragen. Die Live-Übertragung beginnt mit dem Empfang auf dem roten Teppich um 15 Uhr 00 (GMT+9), gefolgt von der feierlichen Gala um 19 Uhr 00 (GMT+9). Die Zuschauer im Live-Raum können während der Gala für ihre favorisierten Content Creators und Familien für die drei Sonderauszeichnungen: "BELIEBTESTER BROADCASTER", "BELIEBTESTE FAMILIE" und "GALA STAR" abstimmen.



Um der globalen Community von Bigo Live beizutreten und die BIGO Awards Gala 2026 zu verfolgen, laden Sie einfach die Bigo Live-App herunter oder besuchen Sie die offizielle Website. Folgen Sie Bigo Live auf Facebook und Instagram , um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Bigo Live ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden Communities für Social-Livestreaming, bei der Nutzer Übertragungen in Echtzeit vornehmen, um Momente aus ihrem Leben zu teilen, ihre Talente zu zeigen und mit anderen Nutzern weltweit zu interagieren. Bigo Live weist mehr als 600 Millionen Nutzer in über 150 Ländern auf. Die im März 2016 gestartete Plattform Bigo Live gehört zum Unternehmen BIGO Technology, das seinen Sitz in Singapur hat.







