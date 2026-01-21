Rain am Lech (ots) -Keine Erbschaft, kein "finanzstarker" Partner - und doch: Dr. Daniela Sußmann hat es geschafft, als alleinerziehende Mutter mit begrenztem Budget Aktienvermögen aufzubauen und finanzielle Freiheit zu erreichen. Ihr Weg beweist, dass Finanzerfolg kein Privileg, sondern eine Frage kleiner, konsequenter Schritte ist. Wie sie das geschafft hat und warum heute jede Frau anfangen kann, ihr Schicksal selbst zu wenden, erfahren Sie in diesem Beitrag.Viele Frauen erleben beim Thema Geldanlage ein Gefühl von Unsicherheit - besonders dann, wenn das monatliche Budget ohnehin knapp ist. Ein dichter Alltag, finanzielle Verantwortung für Kinder und die Sorge um Altersvorsorge oder Absicherung prägen den Blick auf das eigene Konto. Für Dr. Daniela Sußmann, promovierte Ingenieurin aus dem Raum Augsburg, war genau das lange Realität: alleinerziehend, wirtschaftlich auf sich gestellt und geprägt von einer Kindheit, in der Geld vor allem mit Angst und Zurückhaltung verbunden war. Aktien, Börse und Vermögensaufbau spielten im familiären Umfeld keine Rolle - stattdessen dominierten Warnungen und Schweigen. "Geld war nie neutral oder positiv besetzt - vieles blieb unausgesprochen. Genau das hält viele Frauen in der Passivität", erklärt Dr. Daniela Sußmann rückblickend. Unsicherheit wächst dort, wo Wissen fehlt - und der Druck steigt mit jedem Jahr, in dem Entscheidungen vertagt werden."Irgendwann reichte es mir. Ich wollte meinen Kindern vorleben, was Selbstbestimmung wirklich bedeutet", fährt sie fort. Der Wendepunkt kam früh: Schon mit 18 Jahren, bei einem Besuch an der New Yorker Börse, erkannte sie, dass Vermögensaufbau kein Privileg großer Summen ist, sondern mit Wissen, Struktur und Mut beginnt. Dieses Verständnis eignete sie sich autodidaktisch an - über erste Übungsdepots, kleine Investitionen und die bewusste Entscheidung, Unsicherheit nicht länger den Ton angeben zu lassen. Heute gibt sie diese Erfahrung gezielt weiter: Im Mentoring-Programm der Dr. Sußmann Consulting GmbH erhalten Frauen keine trockene Theorie, sondern klare Strukturen, persönliche Begleitung und praxisnahes Wissen für einen sicheren Einstieg in den Kapitalmarkt. Das Programm schafft Orientierung, reduziert Komplexität und bietet einen geschützten Raum, in dem finanzielle Kompetenz, Selbstvertrauen und echte Selbstbestimmung nachhaltig wachsen können.Warum Frauen beim Thema Finanzen oft zögern - und wie sich Denkblockaden lösen lassenIm Austausch mit ihren Kundinnen begegnet Dr. Daniela Sußmann immer wieder denselben Hürden: Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, negative Erfahrungen mit Zahlen und ein Umfeld, das Geldanlage skeptisch betrachtet. Sätze wie "Ich kann das nicht" oder "Am Ende verliert man sowieso alles" führen dazu, dass viele Frauen aus Angst vor Fehlern passiv bleiben - obwohl klar ist, dass klassische Sparmodelle langfristig kaum Perspektiven bieten.Aus ihrer Erfahrung liegt die eigentliche Blockade selten im fehlenden Wissen, sondern im Gefühl, nicht dazuzugehören oder zu spät zu sein. Genau hier setzt ihr Ansatz an: verständlich, strukturiert und ohne Fachjargon. Die Grundlagen der Geldanlage sind erlernbar - unabhängig von Vorwissen oder beruflichem Hintergrund. "Frauen müssen keine Expertinnen sein, um sinnvoll zu investieren. Entscheidend ist, Verantwortung zu übernehmen und ins Handeln zu kommen", betont sie.Finanzielle Selbstfürsorge und Unabhängigkeit als MotivationWas Dr. Daniela Sußmann antreibt, ist ihre eigene Geschichte: Als Kind aus einfachen Verhältnissen, als Frau ohne akademische Vorbilder im Elternhaus und lange Zeit alleinerziehende Mutter kennt sie alle Zweifel und Einschränkungen aus eigener Erfahrung. Ein Wendepunkt war für sie der 18. Geburtstag in New York samt Besuch an der legendären Wall Street - ein Foto mit dem markanten Bull von der New York Stock Exchange erinnert sie bis heute daran, wie wichtig der erste Schritt war. Der Rest: Eigeninitiative, Lernen, Fehler machen und immer wieder von vorn beginnen.Heute ist sie seit 25 Jahren an der Börse aktiv, hat mehrere Marktkrisen erlebt und unterschiedliche Strategien selbst erprobt - von kurzfristigen Ansätzen bis hin zu langfristigem Vermögensaufbau. Diese Erfahrung prägt ihren klaren Blick darauf, was in der Praxis funktioniert - und was Frauen eher verunsichert als weiterbringt."Wenn mir früher jemand erklärt hätte, wie einfach ein sinnvoller Start sein kann, hätte ich mir viele Sorgen und Umwege erspart", sagt sie. Die Botschaft dahinter: Unabhängigkeit bedeutet nicht, gleich alles aufzugeben oder sich völlig zu verändern. Es reicht, einen kleinen, ganz konkreten Anfang zu machen - für sich selbst und für die Kinder. "Finanzielle Selbstfürsorge ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit - und jede Frau kann es schaffen, sich selbst abzusichern", sagt Dr. Daniela Sußmann.Das Mentoring-Programm: Schritt für Schritt von der Theorie zur PraxisDas Mentoring-Programm von Dr. Daniela Sußmann setzt genau dort an, wo viele Frauen zögern: beim ersten Schritt. Statt hoher Einstiegshürden beginnt der Vermögensaufbau bewusst mit kleinen, überschaubaren Beträgen - etwa über ETF-Sparpläne ab 25 Euro im Monat, um Abläufe zu verstehen, Sicherheit zu gewinnen und Vertrauen aufzubauen. Mit wachsender Erfahrung lernen die Teilnehmerinnen, auch Einzelaktien gezielt einzusetzen. "Aktien sind kein spekulatives Spielzeug, sondern ein klassisches Finanzkonstrukt - wer sie versteht, gewinnt echte Kontrolle", betont Sußmann. Entscheidend ist dabei stets der langfristige Ansatz: nicht schnelle Gewinne, sondern ruhiges, nachhaltiges Wachstum.Über zwölf Wochen hinweg vermittelt Dr. Daniela Sußmann die Grundlagen der Geldanlage ebenso wie konkrete Umsetzungsschritte - strukturiert, verständlich und praxisnah. Dabei fließen ihre über 25-jährige Börsenerfahrung und Erkenntnisse aus unterschiedlichen Marktphasen ein. Der Fokus liegt auf ETFs, Fonds und einem klar aufgebauten Einstieg in Einzelaktien, immer angepasst an die jeweilige Lebenssituation der Teilnehmerinnen.Ein zentrales Element des Programms ist die persönliche Begleitung. In regelmäßigen Live-Terminen beantwortet Dr. Daniela Sußmann Fragen direkt, ordnet Entwicklungen ein und hilft, Unsicherheiten frühzeitig abzubauen. Ergänzt wird das Mentoring durch einen geschützten Austauschraum, in dem sich die Teilnehmerinnen gegenseitig unterstützen, Erfahrungen teilen und Sicherheit gewinnen können. Ziel ist es, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern Routine zu entwickeln und eigenständig handlungsfähig zu werden.Auch nach Abschluss der zwölf Wochen lässt Dr. Daniela Sußmann ihre Kundinnen nicht allein. Auf Wunsch ist eine weiterführende Begleitung möglich, um Prozesse zu festigen, Vertrauen zu stärken und langfristige Sicherheit im Umgang mit dem eigenen Depot aufzubauen.Fazit: "Jede Frau kann ihre finanzielle Zukunft selbst gestalten"Der beste Zeitpunkt für Vermögensaufbau ist nicht "irgendwann", sondern jetzt - selbst mit kleinen Beträgen. Studien und die täglichen Erfahrungen aus der Community von Dr. Daniela Sußmann zeigen, dass regelmäßige Investitionen über Jahre hinweg spürbare Ergebnisse bringen können. Entscheidend ist nicht die Höhe des Startkapitals, sondern der Mut, überhaupt anzufangen: Mit jedem Monat wachsen Wissen, Vermögen und Selbstvertrauen - auch bei Beträgen von 25 oder 50 Euro.Gerade für Mütter und Alleinerziehende mit wenig Zeit setzt ihr Mentoring auf Effizienz und Selbstbestimmung: Nach einer kurzen Einführungsphase genügen oft rund 30 Minuten im Monat, während der Rest nahezu automatisiert läuft. Dr. Daniela Sußmann macht dabei unmissverständlich klar, dass Vermögensaufbau kein Privileg der Reichen ist, sondern eine Fähigkeit, die jede Frau erlernen kann. Sie grenzt sich dabei bewusst von schnellen Versprechen oder "Job-kündigen-durch-Aktien"-Narrativen ab - im Fokus steht nachhaltige Sicherheit, nicht kurzfristige Illusion. Wer beginnt, übernimmt Schritt für Schritt Kontrolle über die eigene finanzielle Zukunft - und genau darin liegt der Schlüssel zu echter Unabhängigkeit.Sie möchten Ihre Geldanlage strukturiert, verständlich und mit persönlicher Begleitung angehen? 