Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 21
[21.01.26]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE00BN4GXL63
|9,107,633.00
|EUR
|0
|90,232,223.75
|9.9073
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,110,211.11
|99.4313
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,502,698.00
|112.3042
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,393,728.59
|120.3554
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE00BN0T9H70
|69,168.00
|GBP
|0
|8,077,850.03
|116.7859
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE00BKX90X67
|55,079.00
|EUR
|0
|6,001,981.78
|108.9704
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE00BKX90W50
|16,624.00
|CHF
|0
|1,611,262.49
|96.9239
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000L1I4R94
|1,051,617.00
|USD
|0
|12,173,098.85
|11.5756
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000LJG9WK1
|470,302.00
|GBP
|0
|4,736,463.50
|10.0711
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|492,799.16
|12.1766
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|422,920,917.79
|113.9781
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,722,405.59
|10.243
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000LH4DDC2
|172,747.00
|EUR
|0
|1,963,089.98
|11.364
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,915,247.47
|10.768
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|818,703.31
|11.1266
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,431,351,030.23
|130.1228
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE0002A3VE77
|2,980,000.00
|EUR
|0
|39,067,277.92
|13.1098
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000YMBL844
|2,391,357.00
|USD
|0
|25,195,985.73
|10.5363
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000RH1ZG27
|114,427.00
|USD
|0
|1,197,464.85
|10.4649
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000CCQKON9
|2,234,999.00
|EUR
|0
|22,716,771.33
|10.1641
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,162.39
|10.0225
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,315,005.96
|10.4216
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,342,513.12
|10.2543
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000J8RGOJ4
|994,457.00
|USD
|0
|9,877,175.83
|9.9322
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000P9STSM0
|1,000.00
|MXN
|0
|996,769.86
|996.7699
