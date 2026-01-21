Marktbericht vom 21. Januar 2026: Der deutsche Aktienmarkt steht weiter unter Druck. Geopolitische Unsicherheiten, insbesondere die erneute Eskalation der Grönland-Debatte durch die US-Administration, belasten die Risikoneigung. Der DAX hat sich deutlich von seinem jüngsten Hoch entfernt, Nebenwerte geraten dabei überproportional unter Abgabedruck. Am Anleihemarkt fehlt der klassische Safe-Haven-Effekt. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liegt bei rund 2,86 %, während der Bund-Future trotz erhöhter Unsicherheit nur begrenzt zulegen kann. Parallel dazu ziehen Edelmetalle kräftig an: Gold markiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt