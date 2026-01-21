Silber eskaliert: Analyst warnt vor historischem Marktbruch!

Anzeige / Werbung
Der Silbermarkt steht unter Hochspannung. Neue Allzeithochs, eine wachsende Knappheit und massive Risiken im Finanzsystem treiben die Preise in unbekanntes Terrain. Analyst Florian Grummes gibt einen tiefgehenden Einblick in die Kräfte hinter der historischen Rally.
Silberrally und strukturelle Risiken
Florian Grummes stellt fest, dass die Edelmetallpreise stark zugelegt haben. Während Gold zuletzt ein weiteres Hoch bei 4.642 US-Dollar erreicht habe, dominiere Silber klar das Marktgeschehen. Seit Jahresbeginn sei der Preis einer Feinunze Silber um rund 30 Prozent gestiegen und habe mit 93,69 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Grummes warnt, dass sich die Lage am Silbermarkt deutlich zuspitzt. Große Banken hätten in erheblichem Umfang ungedeckte Silber-Derivate ausgegeben. Diese Finanzprodukte stellten bei weiter steigenden Preisen ein erhebliches Risiko dar. Die weltweite Jahresproduktion liege bei rund 800 Millionen Unzen Silber. Demgegenüber stünden Short-Positionen internationaler Banken von etwa 4,4 Milliarden Unzen. Bei einem Silberpreis von rund 90 US-Dollar entspreche dies einer rechnerischen Verpflichtung von etwa 390 Milliarden US-Dollar.
