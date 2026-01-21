München (ots) -Wird die eigene Ehe zur Belastung, stehen für vermögende Frauen oft weit mehr als nur Gefühle auf dem Spiel: Kinder, Unternehmen, Karriere und ein über Jahre aufgebautes Vermögen. Zwischen Angst vor finanziellen Verlusten und der Sorge um das Kindeswohl schafft Scheidungsanwältin Martina Ammon schon früh die Grundlage dafür, um hierbei alle bevorstehenden Herausforderungen mit klarem Kopf und durchdachtem Plan zu bewältigen. Wie ihr das gelingt, erfahren Sie hier.Konflikte, die sich durch den Alltag ziehen, eine permanente innere Anspannung und das Gefühl, ständig auf der Hut sein zu müssen - für viele Frauen in überdurchschnittlich vermögenden Verhältnissen ist dies kein Ausnahmezustand, sondern Realität. Besonders Unternehmer-Ehefrauen und Mütter mit Karriereambitionen geraten dabei schnell in ein gefährliches Spannungsfeld: Einerseits der Wunsch nach Stabilität für die Kinder in der Zeit ihres Heranwachsens, andererseits die Angst, durch eine Trennung finanzielle Sicherheit, berufliche Perspektiven oder gesellschaftliche Stellung zu verlieren. Hinzu kommt eine tiefe Unsicherheit über rechtliche Fragen rund um Unterhalt, Vermögensaufteilung und Sorgerecht. Oft wird die eigene Belastung heruntergespielt, die Auswirkungen auf die Kinder unterschätzt. Statt klarer Entscheidungen entsteht ein lähmender Stillstand. "Nicht die Scheidung selbst ist das größte Risiko, sondern unvorbereitete Entscheidungen aus Angst und Überforderung. Sie können emotionale und finanzielle Schäden verursachen, die sich kaum korrigieren lassen", erklärt Martina Ammon."Je früher Frauen Klarheit über ihre Rechte, ihre Optionen und ihre innere Haltung gewinnen, desto größer sind daher die Chancen auf eine faire, friedliche Lösung", fügt sie hinzu. Als Fachanwältin für Familienrecht hat Martina Ammon in den letzten 30 Jahren mehr als 3.500 Familien durch eine der anspruchsvollsten Phasen ihres Lebens begleitet. Darüber hinaus haben bereits über 550 Frauen von ihrem Premium-Mentoring zum Thema "Scheidung auf Augenhöhe" profitiert. Was ihre Arbeit dabei besonders macht, ist nicht allein juristische Präzision, sondern das Zusammenspiel aus rechtlicher Strategie, finanzieller Strukturierung und emotionaler Stärkung. Martina Ammon erlebt täglich, wie eskalierende Trennungen Existenzen belasten und Kinder in Loyalitätskonflikte treiben. Genau deshalb setzt sie früh an: Bevor Fronten verhärten, bevor Vermögen zerrieben wird und bevor ein Rosenkrieg entsteht. Hierbei ist es stets ihr Ziel, Frauen souverän, informiert und selbstbestimmt in ihre neue Lebensphase zu führen.Mit Struktur in einen neuen Lebensabschnitt: Wie Martina Ammon Frauen durch die Trennung führtIm Rahmen ihres Mentorings startet Martina Ammon immer mit einer umfassenden Bestandsaufnahme, bei der Vermögen, Kinder, berufliche Situation und emotionale Lage gleichermaßen betrachtet werden. Diese strukturierte Ausgangsanalyse schafft Transparenz und bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte. Anschließend wird geprüft, welche Entscheidungen ein Gericht voraussichtlich treffen würde und wo konkrete Risiken liegen könnten. Auf dieser Basis entwickelt Martina Ammon gemeinsam mit den Frauen einen persönlichen Drei-Schritte-Plan. Im ersten Schritt stehen Wissen und Klarheit im Fokus - von ehelichen Rechten und Pflichten über Unterhalt bis hin zu Vermögensaufteilung und Sorgerecht. Darauf aufbauend folgen Strategie und Struktur: konkrete Handlungsschritte, klare Prioritäten und realistische Verhandlungsziele. Das erfolgreiche Verhandeln dieser Ziele vor Gericht und gegenüber dem Ex-Partner wird gleichfalls geübt.Ergänzend dazu wird gezielt an der inneren Verfasstheit gearbeitet, etwa durch Resilienztraining, die Auflösung hemmender Glaubenssätze und den Aufbau sicherer Kommunikationsfähigkeiten. "Struktur gibt Halt und schafft die nötige innere Ruhe, um kluge Entscheidungen zu treffen", bringt Martina Ammon ihren Ansatz auf den Punkt. So werden Kommunikationsblockaden aufgelöst, emotionale Überforderung weicht Gelassenheit, komplexe Vermögensfragen lassen sich juristisch und finanziell sicher klären. Gleichzeitig behalten Kinderbelange und Karriereperspektiven ihren festen Platz, damit Lösungen entstehen, die sowohl dem Kindeswohl als auch der beruflichen Zukunft gerecht werden.Fazit: So wird aus Angst echte HandlungssicherheitLetztendlich führt Martina Ammon Frauen damit aus einer Phase der Angst vor der eigenen Zukunft in eine neue Form von Handlungssicherheit. Aus anfänglicher Lähmung entsteht eine besonnene, starke Verhandlungsposition, die auf Klarheit, Struktur und innerer Stabilität basiert. Darüber hinaus sinkt das Risiko explodierender Konflikte und Kosten erheblich, weil außergerichtliche Lösungen und strategisches Vorgehen im Vordergrund stehen.Besonders eindrücklich zeigt sich dieser Ansatz in komplexen Fällen, etwa bei einem Unternehmerpaar mit einem Zugewinnrisiko von mehr als 50 Millionen Euro, das durch eine außergerichtliche Lösung über den Kauf eines Mehrfamilienhauses für alle Beteiligten und auch die nächste Generation zufriedenstellend beendet werden konnte. "Viele Frauen kommen zu mir mit dem Gefühl, ausgeliefert zu sein", sagt Martina Ammon. "Meine Aufgabe ist es, sie aus dieser Ohnmacht herauszuführen, hin zu einem Zustand, in dem sie ihre Optionen kennen, Prioritäten setzen und Entscheidungen bewusst treffen können." Entscheidend sei dabei, nicht abzuwarten, bis Fronten verhärtet sind, sondern rechtzeitig Verantwortung für den eigenen Weg zu übernehmen - idealerweise mit professioneller Unterstützung.