Zürich (ots) -WEKA Business Media AG und Centre Patronal (CP) arbeiten neu zusammen: Das exklusive Angebot umfasst Weiterbildung, Arbeitshilfen und unlimitierte telefonische Rechtsberatung im Arbeits- und SozialversicherungsrechtWEKA Business Media AG lanciert ab Januar 2026 zusammen mit Centre Patronal ein neues exklusives Abo-Modell "WEKA PREMIUM", das den Zugang zu kompakter praxisorientierter Weiterbildung mitsamt bewährten Arbeitshilfen und die persönliche Rechtsberatung in den Bereichen Arbeits- und Sozialversicherungsrecht zusammenführt.Damit werden die beiden bestehenden Business Memberships PLUS und PRO von WEKA Business Media AG ideal ergänzt.Die PREMIUM-Membership umfasst alle kostenpflichtigen WEKA-Arbeitshilfen und Tools, Trainingsvideos und Fachinhalte, News und Updates, alle 2-stündigen Live-Webinare, einen exklusiven Business-Chatbot mit Vollzugriff auf die WEKA-Fachinhalte und im Maximalfall einen Seminargutschein von CHF 400.00.Ein Novum für die Schweiz gibt es bei der PREMIUM-Membership, die alle Dienstleistungen der PRO-Membership umfasst, aber auch noch den vollen Zugang zur unlimitierten telefonischen Rechtsberatung im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht in Zusammenarbeit mit Centre Patronal bietet.Die Rechtsberatung von Centre Patronal stellt täglich für Tausende Schweizer KMU sicher, dass ihre drängenden Rechtsfragen persönlich und professionell betreut werden.Die WEKA PREMIUM-Membership deckt damit sämtlichen Fachinformationsbedarf von Schweizer Unternehmen ab. Unternehmen können zusätzlich auch persönlich betreut werden. Sämtliche Dienstleistungen sind ab sofort verfügbar.Stephan Bernhard, Geschäftsführer der WEKA Business Media AG, zur neuen Kooperation mit dem Centre Patronal: "WEKA und Centre Patronal schaffen gemeinsam eine Plattform, um Schweizer KMU mit Business Know-how, mit gezielter Weiterbildung und Sicherheit in arbeitsrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Fragen zu begleiten."Martin Kuonen, Direktor Centre Patronal Deutschschweiz: "Centre Patronal mit Standorten in Bern, Zürich und Lausanne ist ein wichtiger Dienstleister für Unternehmen im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht. Die Exklusiv-Partnerschaft mit WEKA bietet die Möglichkeit, unsere Aktivitäten mit einem Anbieter auszubauen, dessen Ruf seit Jahrzehnten anerkannt ist und der unsere Ziele in Bezug auf Zuverlässigkeit und Qualität teilt."WEKA Business Media AGDie WEKA Business Media in Zürich gehört zur aspire education group mit Sitz in Wien und ist eine der führenden Anbieterinnen für Business-Informationen und praktische Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte. In der Schweiz gehören nebst der WEKA Business Media auch die Lernwerkstatt Olten, das ZfU Zentrum für Unternehmungsführung und die Coach Akademie Schweiz zu aspire education.www.weka.chwww.praxisseminare.chHier geht's zu den Membership-Angeboten mit dem neuen WEKA PREMIUM:WEKA Membership (https://www.weka.ch/themen/weka-membership/)Centre PatronalCentre Patronal ist seit über 40 Jahren eine Referenzgrösse im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht. Das private Unternehmen mit seinen 400 Mitarbeitenden ist in den Kantonen Waadt, Bern und Zürich ansässig und setzt sich für die Interessen von Arbeitgebern, Verbänden und Unternehmen ein. Mit rund 15'000 kompetenten und praxisnahen Beratungen pro Jahr ist Centre Patronal ein ausgewiesener Spezialist im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht.www.centrepatronal.chwww.rechtsberatung-cp.chPressekontakt:Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.WEKA Business Media AGSabine Zumach, Gesamtverantwortliche MarketingT +41 44 434 88 34D +41 44 434 88 67sabine.zumach@weka.chwww.weka.chCentre PatronalKatrin Fischer, Projektleiterin MarketingT +41 58 796 99 09D +41 58 796 39 50kfischer@centrepatronal.chwww.centrepatronal.chOriginal-Content von: WEKA Business Media AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007563/100937900