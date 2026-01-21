DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lagarde: Unsicherheit ist zurück - Agentur

Nach Aussage der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, ist die Unsicherheit aufgrund der jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump zurückgekehrt. Das Vertrauen zwischen den USA und Europa werde untergraben, sagte Lagarde dem Sender CNN auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Unternehmen in beiden Regionen hätten nun Schwierigkeiten, die Folgewirkungen neuer Abgaben zu ermitteln.

Air Force One wegen "geringfügigen elektrischen Problems" umgekehrt

Die Air Force One ist weniger als eine Stunde nach ihrem Abflug in Richtung Schweiz umgekehrt und zur Joint Base Andrews zurückgekehrt, nachdem an Bord des Flugzeugs des US-Präsidenten ein "geringfügiges elektrisches Problem" aufgetreten war. Dies teilte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, mit. Donald Trump muss das Flugzeug wechseln. "Nach dem Start identifizierte die AF1-Besatzung ein geringfügiges elektrisches Problem. Als reine Vorsichtsmaßnahme kehrt die AF1 zur Joint Base Andrews zurück", hieß es in einer Textnachricht von Leavitt. "Der Präsident und sein Team werden in ein anderes Flugzeug umsteigen und die Reise in die Schweiz fortsetzen."

Trump will USA in der Nato halten

US-Präsident Donald Trump will die Vereinigten Staaten im Nato-Bündnis halten. Er deutete vor Reportern an, dass er Vereinbarung zum Erwerb Grönlands erzielen könne, die die Mitglieder des transatlantischen Bündnisses "glücklich" machen würde. Trump sagte, er habe geholfen, die Nato stärker zu machen, und "stimme mit vielem, was sie getan haben, nicht überein. "Aber wenn die Nato uns nicht hat, ist die Nato nicht sehr stark", so Trump und fügte an: "Wir werden etwas ausarbeiten, womit die Nato sehr glücklich sein wird und womit wir sehr glücklich sein werden. Aber wir brauchen es aus Sicherheitsgründen."

US-Präsident Trump schließt Treffen mit Macron in Paris aus

US-Präsident Donald Trump hat eine Reise nach Paris ausgeschlossen, um den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu treffen. Macron hatte den US-Präsidenten nach seiner Reise nach Davos in der Schweiz für Donnerstag zum Abendessen eingeladen. Dies schrieb Macron in einer in einer Textnachricht an Trump, die dann von Trump auf seiner Social-Media-Seite veröffentlicht wurde. Trump sagte über Macron: "Da gibt es keine Langlebigkeit. Er ist ein Freund von mir. Er ist ein netter Kerl. Ich mag Macron, aber er wird nicht mehr sehr lange da sein."

Lawrow vergleicht Grönland-Pläne von Trump mit Krim-Annexion

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat das Streben von US-Präsident Donald Trump nach Grönland mit der Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim im Jahr 2014 verglichen. "Die Krim ist für die Russische Föderation nicht weniger wichtig als Grönland für die Vereinigten Staaten", sagte er in Moskau bei seiner Pressekonferenz zum Jahresauftakt. Russlands Invasion der ukrainischen Krim, die auf einen Machtwechsel in Kiew folgte, gipfelte in einer international nicht anerkannten Volksabstimmung. Die Krim ist seit langem der Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte.

Dänischer Pensionsfonds stößt US-Staatsanleihen ab

Der dänische Pensionsfonds AkademikerPension hat angekündigt, seine gesamten Bestände an US-Staatsanleihen zu verkaufen, hält aber noch teilweise an US-Festzinsanlagen fest. Der Schritt erfolgt, nachdem US-Präsident Donald Trump mit weiteren Zöllen gegen europäische Verbündete gedroht hat, sollte keine Einigung über Grönland erzielt werden. Der Investment-Direktor des Fonds, Anders Schelde, erklärte, die Entscheidung zum Verkauf von Treasuries sei auf die schlechte Finanzlage der US-Regierung zurückzuführen. Sie stehe "somit nicht in direktem Zusammenhang mit dem anhaltenden Zerwürfnis zwischen den USA und Europa, aber das hat die Entscheidung natürlich nicht erschwert", sagte er.

