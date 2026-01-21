München (ots) -- Die Sozialreportage kehrt mit sechs neuen Folgen aus Hamburg-Mitte zurück- Die Anwohner werden in ihrem Alltag begleitet und nach einem Jahr erneut besucht- Neue Folgen "Hartz und herzlich" ab dem 10. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Die beliebte Sozialreportage "Hartz und herzlich" hat wieder neue Geschichten im Gepäck - dieses Mal aus der Hansestadt Hamburg. Die ersten drei Folgen geben zum ersten Mal Einblick in den Alltag von Protagonisten aus dem Bezirk Hamburg-Mitte. In drei weiteren Ausgaben kehrt die Doku nach einem Jahr in die Millionenstadt zurück und blickt auf die Veränderungen im Leben der gezeigten Bewohner. Neue Folgen "Hartz und herzlich" ab dem 10. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.In sechs neuen Folgen begleitet die Sozialreportage Menschen aus dem Ortsteil Hamburg-Mitte - einem Viertel, in dem soziale Unterschiede tagtäglich sichtbar sind. Ilse lebt im Stadtteil Veddel. Ihre Sozialwohnung muss renoviert werden - das Projekt möchte sie gemeinsam mit ihrem 26 Jahre jüngeren Partner Daniel angehen. Doch ihre Vergangenheit holt die beiden ein und dann erhält die Rentnerin auch noch schlechte Nachrichten. Auch Hausmeister Andy wohnt in Veddel und ist dort als die gute Seele bekannt - er hilft seinen Mitmenschen, wo er nur kann. Als ihm selbst die Stromabschaltung droht, gerät er jedoch an seine Grenzen.Das Paar Ricky und Oli wird vor schwere Herausforderungen gestellt: Schicksalsschläge und Suchterkrankungen stellen ihre Beziehung auf die Probe. Trotz aller Widrigkeiten möchten die beiden zusammenhalten - aber wie lange kann ihre Bindung die Umstände aushalten? Auch Steffy und Manu kämpfen mit Sorgen: Steffy ist schwanger, vorzeitige Wehen und finanzielle Not zwingen die werdenden Eltern zu schweren Entscheidungen. Kann die junge Familie die Belastungsprobe durchstehen?Stefanie wünscht sich, den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt zu schaffen, und bewirbt sich in einer Fischgaststätte. Nach einem Rückschlag scheint sich das Blatt zu wenden - wird sie mit ihren Fähigkeiten überzeugen können? Ein altbekanntes Gesicht aus Kassel, Conny, träumt ebenfalls von einer Stelle in der Gastronomie. Sie möchte in ihrer Herzensstadt Hamburg neu beginnen und ihren Sohn Mirco nach drei Jahren Funkstille wiedersehen. Auch Yilmaz setzt sich große Ziele: Er möchte den Führerschein machen! Der wird ihm vom Jobcenter finanziert - kann er die Chance für sich nutzen?Neue Folgen "Hartz und herzlich" ab dem 10. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von UFA Show & Factual.Über "Hartz und herzlich":"Hartz und herzlich" beleuchtet die Zustände in verschiedenen Städten mit hoher Arbeitslosenquote. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Bewohner und erzählt die Geschichten der Menschen am Rande des Existenzminimums.Bildmaterial zur Folge und weitere Infos finden Sie in unserer Presselounge: Hartz und herzlich - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-und-herzlich)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6200557