Anza's Transformer Procurement Service aims to help solar developers meet new deadline requirements imposed by US federal policy.From pv magazine USA The energy storage and solar development and procurement platform, Anza, launched a Transformer Procurement Service to help developers, independent power producers, utilities, engineering, procurement and construction (EPC) contractors, and data center developers procure medium- and high-voltage transformers.? Transformer procurement is a challenge due to shortages and price increases that have plagued the solar market for several years and now,
