Berlin (ots) -Digitale Teilhabe ist für DNS:NET kein Marketingversprechen, sondern gelebte Verantwortung. Seit August 2025 bietet das Unternehmen in seinem FTTH-Netz mit DNSYou einen freiwilligen Glasfaser-Sozialtarif für Privatkundinnen und -kunden an. Jetzt geht DNS:NET den nächsten konsequenten Schritt: Der DNSYou-Sozialtarif wird auf eine Bandbreite von 1.000 MBit/s erhöht - einzigartig in Deutschland.Damit erhalten anspruchsberechtigte Haushalte künftig Zugang zu derselben Standardbandbreite, die DNS:NET im eigenen FTTH-Netz grundsätzlich anbietet - ohne Abstriche bei Qualität, Stabilität oder regionalem Service.Freiwilliges Engagement für digitale TeilhabeDNSYou ist kein gefördertes Produkt und keine gesetzliche Verpflichtung. Der Sozialtarif wird freiwillig angeboten - aus dem Selbstverständnis von DNS:NET als mittelständisches, regional verankertes Unternehmen heraus."Digitale Teilhabe ist für uns auch soziale Teilhabe. Als regionaler Glasfaseranbieter sehen wir es als unsere Verantwortung, leistungsfähiges Internet auch dort zugänglich zu machen, wo finanzielle Spielräume begrenzt sind", erklärt Ralph Steffens, CEO von DNS:NET.1.000 MBit/s - weil 1.000 MBit/s der Glasfaser-Standard sindWährend DNSYou bislang mit 100 MBit/s für 29,99 EUR pro Monat angeboten wurde, wird das Produkt nun auf 1.000 MBit/s im Download angehoben, bei leistungsstarkem Upload von 500 MBit/s.Grundlage ist der Tarif Netzpower XL von DNS:NET - die leistungsstarke Glasfaser-Technikstufe, die hohe Bandbreiten und stabile Verbindungen bis direkt ins Zuhause ermöglicht (FTTH).Der Preis bleibt konstant bei 29,99 EUR pro Monat für die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Im Leistungsumfang enthalten ist ein moderner DNS:NET Wi-Fi-7-Tri-Band-Router ohne Aufpreis, der eine stabile WLAN-Abdeckung im gesamten Zuhause bietet und für mehrere Endgeräte gleichzeitig ausgelegt ist. Ergänzt wird das Angebot um eine Allnet-Flatrate in das deutsche Mobilfunk- und Festnetz; auf Wunsch lassen sich weitere kostenpflichtige-Optionen, wie z. B. TV flexibel hinzufügen. Damit erhalten Kundinnen und Kunden ein vollständig ausgestattetes Gesamtpaket für Internet, WLAN und Kommunikation - ohne zusätzliche Einstiegskosten.DNSYou ist kein Aktions- oder Wechseltarif und nicht identisch mit dem regulären DERTarif - separate Wechseloptionen oder IPTV-Rabatte entfallen. Der Sozialtarif ist ein eigenständiges Produkt mit klar definiertem Anspruchskreis.Anspruch & Laufzeit - klar geregeltAnspruch auf DNSYou haben weiterhin Haushalte mit:einem gültigen Wohnberechtigungsschein (WBS)odereiner Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht ("GEZ"-Befreiung)Der Nachweis kann unkompliziert online eingereicht werden.Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate und kann mit erneutem Nachweis um weitere 24 Monate verlängert werden.Für wen DNSYou gedacht istDer Sozialtarif richtet sich an Menschen, für die ein stabiler Internetanschluss heute unverzichtbar ist:- Familien, die digitales Lernen, Streaming und Kommunikation zuverlässig nutzen möchten- Seniorinnen und Senioren, die über Videotelefonie, Mediatheken oder Telemedizin verbunden bleiben- einkommensschwächere Haushalte, für die digitale Infrastruktur Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe istDNSYou bietet dabei bewusst echte Glasfaser bis ins Haus (FTTH).Verfügbarkeit & BestellungDNSYou ist in den FTTH-Ausbaugebieten von DNS:NET verfügbar.Verfügbarkeitsprüfung & Infos: dns-net.de/dnsyouBeratung:- Hotline: 0800 10 12 858- regionale Shops und Highspeed-Partner- Persönliche Online-Beratung: dns-net.de/service/terminbuchungÜber DNS:NET Internet Service GmbHDie DNS:NET Internet Service GmbH ist ein unabhängiger Telekommunikations- und Glasfaseranbieter mit Sitz in Berlin. Seit 1998 investiert DNS:NET in den Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt - mit besonderem Fokus auf bislang unterversorgte Regionen. Heute betreibt DNS:NET eine über 4.000 Kilometer lange Glasfaserinfrastruktur und versorgt mehr als 400 Orte und Gemeinden mit Highspeed-Internet. Zum Portfolio gehören Internet-, Telefon- und TV-Produkte für Privatkundinnen und -kunden sowie IP-basierte Geschäftskundenlösungen, Carrier- und Rechenzentrumsservices. DNS:NET betreibt zwei Rechenzentren in Berlin und setzt im eigenen Glasfasernetz auf XGS-PON-Technologie, mit der Bandbreiten bis zu 10 GBit/s technisch möglich sind. Mit über 250 Mitarbeitenden arbeitet DNS:NET eng mit Kommunen, Verwaltungen und regionalen Partnern zusammen und verfolgt die Vision, Menschen mit Lichtgeschwindigkeit zu begeistern.