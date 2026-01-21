Liebe Leser,
im Rahmen eines Interviews für den MMnews Club trafen sich mit Michael Mross und Claus Vogt zwei erfahrene Börsianer zu einem höchst interessanten Gedankenaustausch. In diesem Interview stellt Vogt seine Analysen der Edelmetallmärkte vor und bespricht ausgewählte Gold- und Silberminenaktien - die sich zum überwiegenden Teil auch in unseren Krisensicher Investieren-Depots befinden. Darüber hinaus spricht er über die sich ankündigende Rohstoffhausse und den klassischen Energiesektor nach dem US-Coup in Venezuela.
Wie üblich gibt Vogt ganz nebenbei einige unverzichtbare Überlebensratschläge für den Finanzmarkt-Dschungel und verrät, warum er bei der Aktienauswahl größten Wert auf attraktive Chance-Risiko-Verhältnisse legt.
Das Interview finden Sie auf unserer Krisensicher Investieren-Homepage in der frei zugänglichen Mediathek unter "Aktuelle Interviews und Videos".
