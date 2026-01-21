Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die harte Linie der USA in Sachen Grönland und der damit möglicherweise wieder aufflammende Handelsstreit zwischen den USA und der EU sorgen für ein hohes Maß an Verunsicherung, berichten die Analysten der Helaba.Eine diplomatische Lösung sei aber weiterhin möglich und angesichts der noch nicht in Schwung kommenden deutschen Wirtschaft wünschenswert. Es mehrten sich aber auch in Europa die Stimmen für harte Gegenmaßnahmen. Mit Spannung würden die Reden und Treffen hochrangiger Politiker auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos erwartet. Die erhöhte Risikoaversion laste auf den Aktienmärkten und auch der US-Dollar sowie die Kryptowährungen stünden unter Druck, während die Edelmetallpreise deutliche Gewinne verzeichneten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de