Hannover (www.anleihencheck.de) - Wichtige Redebeiträge in Davos werden heute von der EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwartet, so die Analysten der Nord LB.Besonders genau würden Beobachter auf mögliche Äußerungen achten, inwieweit sich die EZB selbst um die Unabhängigkeit der Fed in den USA sorge, nachdem die Versuche politischer Einflussnahme zuletzt stark zugenommen hätten und auch perspektivisch der Druck weiter steigen dürfte. Inmitten der zunehmenden Spannungen um die Zukunft Grönlands werde zudem US-Präsident Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos erwartet. Dessen Rede am Nachmittag dürfte für Aufsehen vor Ort und an den Finanzmärkten sorgen. Von Seiten der Konjunkturdaten rücken britische Inflationsdaten für den Dezember in den Fokus, wobei allerdings am aktuellen Rand mit wenig Dynamik zu rechnen sei (21.01.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
