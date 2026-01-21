Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Datenseitig gibt es heute kaum Impulse für das Marktgeschehen und auch vonseiten der Notenbankvertreter rechnen wird nicht einem starken Einfluss, berichten die Analysten der Helaba.So würden sich die FOMC-Mitglieder im Vorfeld des FOMC-Meetings in einer Woche in der "blackout period" befinden. Im Hinblick auf die EZB-Geldpolitik bestehe zudem weitgehend Einigkeit in der Beurteilung der Lage, wonach das aktuelle Leitzinsniveau angemessen sei und die Geldpolitik daher gut positioniert sei, um die weiteren Entwicklungen abzuwarten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
