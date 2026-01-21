© Foto: wO-ChatGPTDer japanische Bondmarkt steckt in einer Krise, die globale Auswirkungen zeigt. Steigende Renditen, ein angeschlagener Yen und politische Unsicherheiten könnten Japan in eine gefährliche Abwärtsspirale führen.Die Krise auf dem japanischen Bondmarkt erreicht einen neuen Höhepunkt. Nachdem die Renditen für japanische Staatsanleihen (JGBs) die 4 Prozent-Marke überschritten haben, befindet sich der Markt in einem freien Fall, der an die dramatischen Bewegungen nach Donald Trumps "Befreiungstags"-Zöllen im letzten Jahr erinnert. Der jüngste Anstieg der 30- und 40-Jahres-Renditen um mehr als 25 Basispunkte setzt die Märkte weltweit unter Druck und verstärkt die Unsicherheit. Das Vertrauen in …Den vollständigen Artikel lesen
