Nürnberg (ots) -- 17,5 Millionen Kinder und ihre Familien erhielten 2025 Kindergeld- Ausgaben in Höhe von 58,6 Milliarden Euro für Kindergeld und Kinderzuschlag- Deutschlandweit einheitliche Organisation ermöglicht Digitalisierung und ab Mitte 2026 stufenweise automatisierte KindergeldbearbeitungVanessa Ahuja, Vorständin für Familienleistungen"Für Kindergeld und Kinderzuschlag bietet die Familienkasse der BA deutschlandweit einen einheitlichen, zuverlässigen und digitalen Service aus einer Hand. Die Vorteile einer deutschlandweit einheitlichen Organisationsstruktur nutzen wir und investieren in Automatisierung. Ab Mitte des Jahres werden wir erste Kindergeldfälle automatisiert festsetzen. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zu einem modernen und leistungsfähigen Sozialstaat", sagte sie mit Blick auf eine digitale Verwaltung, wie sie beispielsweise in der Sozialstaatskommission debattiert wird.Die Familienkasse 2025 in ZahlenDie Familienkasse der BA zahlte 2025 für 17,57 Millionen Kinder Kindergeld aus. Vom Kinderzuschlag für Familien mit geringem und mittlerem Einkommen profitierten 1,45 Millionen Kinder. Auf den Kinderzuschlag können Familien Anspruch haben, deren Einkommen zwar für den Lebensunterhalt der Eltern ausreicht, nicht aber für die gesamte Familie.Für das Kindergeld zahlte die Familienkasse insgesamt 55,32 Milliarden Euro aus, rund 800 Millionen Euro mehr als vor einem Jahr. Weitere 3,28 Milliarden Euro wurden für den Kinderzuschlag aufgewendet, das entspricht rund 300 Millionen Euro mehr als im Jahr 2024.Ausblick: Mehr Digitalisierung und AutomatisierungDen Ausbau der Onlinestrecken und die Digitalisierung wird die Familienkasse weiter vorantreiben. Ab Mitte des Jahres wird das Kindergeld für erste Fallgestaltungen automatisiert festgesetzt. Dieses Verfahren ist als Vorstufe zum antragslosen Kindergeld angelegt und reduziert Schritt für Schritt den Aufwand für alle Beteiligten.Online-Nutzung steigtDer Ausbau der digitalen Serviceleistungen der Familienkasse kommt bei den Kundinnen und Kunden gut an. Mehr als die Hälfte beantragt die Leistungen mittlerweile digital. Kindergeld wird zu rund 60 Prozent online beantragt, der Kinderzuschlag zu 45 Prozent. Rund 300.000 Personen nutzen zudem monatlich den KiZ-Lotsen (https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderzuschlag-verstehen/kiz-lotse), um einen möglichen Anspruch auf Kinderzuschlag zu ermitteln. Rund 1,57 Millionen Anträge auf Kindergeld und Kinderzuschlag wurden digital beantragt.Die Zahlen zu Kindergeld und Kinderzuschlag sind im Statistikportal der BA unter folgendem Link veröffentlicht: https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Familie-Kinder/Famka/Famka.htmlFolgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf den Social-Media-Kanälen:Facebook (https://www.facebook.com/bundesagenturfuerarbeit) | Instagram (https://www.instagram.com/bundesagenturfuerarbeit/) | kununu | LinkedIn (https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGRSgDTMIEI1gAAAXw73hKw_aBh34E5wtpEzfFenuAHuqQrPYD56LxjNOv7rOUuTAk2dTznz60KmyS0qaplaZ0XNjEKbYvWr3B6H71wQM5IMv1NnUpP7Qh2YV5UUlXm6v8tbCs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbundesagentur-fuer-arbeit) | YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCAqWLJfbZCzDhBo9i4xGDtQ)Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2217Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/6200605