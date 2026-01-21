Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Wetterwirbel an den Polen von Jupiter und Saturn viel über das Innere der beiden Gasriesen verraten könnten. Offenbar unterscheiden sich die beiden Planeten in der "Schwere" der Gase. Jupiter und Saturn haben einiges gemeinsam: Ähnliche Größe, überwiegend Wasserstoff und Helium sowie heftige atmosphärische Stürme. Trotzdem zeigen Aufnahmen der beiden größten Planeten unseres Sonnensystems völlig unterschiedliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
