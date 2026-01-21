DAX Prognose für Mittwoch, 21.01.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.832 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatierte der DAX direkt das Tageshoch. Die Verkaufsdruck setzte sich mit Aufnahme des Xetra Handels direkt weiter fort. Es ging bis zum Mittag unter die 24.550 Punkte-Marke. Den Bullen gelang es zwar nachfolgend eine Entlastungsbewegung abzubilden, diese lief am späten Nachmittag knapp über der 24.700 Punkte-Marke aus. Auch im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen wieder nach. Der Index setzte am Abend wieder unter die 24.650 Punkte-Marke zurück. Der DAX ging bei 24.607 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX Aktuell: Der Index bleibt nach dem gestrigen Abverkauf angeschlagen (Tagesschluss 24.607), die Zone um 24.650 (SMA20) ist kurzfristig die zentrale Entscheidungsmarke. DAX Prognose heute: Basisszenario seitwärts bis leicht aufwärts mit 60 - Bull - 40 - Bear und einer erwarteten Tagesrange von 24.788-24.915 (oben) bzw. 24.612-24.522 (unten). Technische Schlüsselzonen: Über 24.820 (SMA50) würde sich das Bild deutlich aufhellen; unter 24.666 droht Druck in Richtung 24.512/24.487 und tiefer. DAX Aktuell: Rückblick auf den Handel vom 20.01.2026 Der DAX ist gestern Morgen bei 24.832 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Direkt zum Handelsbeginn wurde das Tageshoch markiert. Mit Aufnahme des Xetra-Handels setzte sich der Verkaufsdruck fort: Der Index fiel bis zum Mittag unter die 24.550 Punkte. Zwar gelang den Bullen im Anschluss eine Entlastungsbewegung, diese lief am späten Nachmittag jedoch knapp über der 24.700 Punkte-Marke aus. Auch gestern wurde ein Xetra-Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen erneut nach - am Abend fiel der DAX wieder unter 24.650 Punkte zurück. Der Index ging bei 24.607 Punkten aus dem Tageshandel. Per Xetra-Schluss notierten am 20.01.2026 9 Aktien im Plus, 31 Werte wurden mit Abschlägen gehandelt. Top-Gewinner: Deutsche Börse (+2,65 - MTU (+1,22 - BMW (+0,76 %). Schwächste Werte: Fresenius (-4,28 - Bayer (-3,35 - Vonovia (-3,17 %). DAX Aktuell: Kursdaten - Tagesrange (20.01. vs. 19.01.) Kennzahl 20.01. 19.01. Tageshoch (TH) 24.880 25.092 Tagestief (TT) 24.527 24.929 Xetra Schluss 24.690 24.940 Tagesschluss 24.607 24.971 Range (Punkte)* 353 163 *Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr....

