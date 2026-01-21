Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 21.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold über 4.862 USD - auf dem Weg zu 5.000 USD: Warum A2 Gold jetzt in eine neue Liga aufsteigt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
21.01.2026 10:21 Uhr
314 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - Warten auf Trump und Fed-Anhörung

DJ MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - Warten auf Trump und Fed-Anhörung

DOW JONES--Sehr uneinheitlich präsentieren sich am Mittwoch die Börsen und Branchen in Europa. Der DAX gibt 0,2 Prozent nach auf 24.641 Zähler, der Euro-Stoxx-50 um 0,2 Prozent auf 5.881 Punkte. Starke Zahlen aus dem Rohstoffsektor treiben diesen aber über 2 Prozent nach oben, auch Autowerte zeigen sich um 1 Prozent erholt. Unter Druck mit minus 1 Prozent stehen Bankentitel wegen des globalen Anstiegs der Renditen.

Im Marktfokus stehen eine Rede von US-Präsident Donald Trump in Davos und in den USA der Oberste Gerichtshof wegen der Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank. Bei Trumps Rede auf dem Weltwirtschaftsforum hoffen Marktteilnehmer nun auf eine Deeskalation rund um das Thema Grönland.

Beim Obersten Gerichtshof in den USA geht es bei der Anhörung faktisch nur um die Rechtmäßigkeit der Entlassung von Fed-Mitglied Lisa Cook durch Trump. Die Tragweite ist jedoch bedeutend größer, denn die Märkte würden Durchgriffsmöglichkeiten einer US-Regierung auf das Notenbankpersonal als Ende ihrer Unabhängigkeit betrachten. Der Dollar geriete dann deutlich unter Druck. Die Sorge darüber hatte bereits einen Ausverkauf von US-Anleihen und einen massiven Anstieg der US-Renditen von rund 4,14 auf fast 4,30 Prozent binnen einer Woche zur Folge.

Im DAX springen Qiagen um 3,4 Prozent. Treiber sind weiter Medienberichte, das Biopharma-Unternehmen habe in den vergangenen Wochen Gespräche mit mehreren möglichen Käufern geführt, darunter auch einigen strategischen Interessenten aus den USA.

Kursgewinner in Europa ist der Rohstoffsektor, der um 1,9 Prozent mit weitem Abstand vorn liegt. Treiber sind starke Geschäftszahlen von Rio Tinto. Der Bergbaukonzern hat die Produktion im vergangenen Jahr in fast allen Bereichen stärker gesteigert als erwartet. Die Aktien legen 3,3 Prozent zu. Bei BHP und Anglo American geht es bis zu 2,8 Prozent höher.

Danone brechen um mehr als 9 Prozent ein. Nach Deutscher Bank am Dienstag hat sich nun auch die Bank of America skeptisch geäußert. Zudem hat Danone die 200-Tagelinie unterschritten und den Aufwärtstrend gebrochen.

Beim Schokoladenhersteller Barry Callebaut in der Schweiz geht es 6,3 Prozent höher, obwohl der Absatz wegen hoher Schokoladenpreise um fast 10 Prozent eingebrochen ist. Positiv wirkt der Ausblick, der nun von sinkenden Preisen für Kakaobohnen ausgeht, zudem wurde ein neuer CEO berufen.

Alstom legen nach ihrem Quartalsbericht nur 0,3 Prozent zu. Das organische Wachstum lag im dritten Quartal des laufenden Geschäftjahrs mit 5,9 Prozent über der Schätzung von JP Morgan. Positiv sei besonders der Auftragseingang, der die Wachstumserwartungen stütze. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      5.881,20    -0,2%   -10,88     +1,7% 
Stoxx-50         5.019,56    -0,2%   -8,31     +2,2% 
DAX           24.641,39    -0,2%   -61,73     +0,9% 
MDAX          30.898,53    +0,3%   95,30     +0,6% 
TecDAX          3.650,55    +0,1%    3,72     +0,7% 
SDAX          17.633,74    +0,0%    1,33     +2,7% 
CAC           8.056,67    -0,1%   -5,91     -1,1% 
SMI           13.153,60    -0,1%   -16,36     -0,7% 
ATX           5.354,70    -0,3%   -16,15     +0,8% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Di, 17:15 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1709    -0,1%   1,1721     1,1733  -0,2% 
EUR/JPY          184,84    -0,3%   185,38     185,31  +0,7% 
EUR/CHF          0,9270    +0,1%   0,9259     0,9268  -0,5% 
EUR/GBP          0,8711    -0,1%   0,8719     0,8717  -0,0% 
USD/JPY          157,86    -0,2%   158,17     157,94  +0,9% 
GBP/USD          1,3442    -0,0%   1,3444     1,3460  -0,2% 
USD/CNY          7,0011    +0,1%   6,9966     6,9959  -0,4% 
USD/CNH          6,9607    +0,1%   6,9558     6,9553  -0,3% 
AUS/USD          0,6755    +0,3%   0,6734     0,6743  +0,9% 
Bitcoin/USD       88.984,70    +0,7% 88.340,40   90.682,50  +1,0% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          59,63    60,36   -1,2%     -0,73  +4,6% 
Brent/ICE          64,02    64,92   -1,4%     -0,90  +5,9% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           4.860,81   4.763,50   +2,0%     97,31 +10,3% 
Silber           94,85    94,60   +0,3%      0,25 +32,7% 
Platin          2.092,16   2.105,12   -0,6%     -12,96 +20,1% 
Kupfer            5,84     5,81   +0,5%      0,03  +1,8% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 03:50 ET (08:50 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.