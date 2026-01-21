Norderstedt (ots) -- Entkopplung von Wachstum und Emissionen: CDP würdigt tesas Vorreiterrolle im Klimaschutz- Erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategie: 39 Prozent CO2-Reduktion in Scope 1 und 2, 90 Prozent des weltweiten Strombedarfs aus erneuerbaren Energien- Klimaneutralität bis 2030: Strategische Investitionen in lösemittelfreie Produktion, erneuerbare Energien und Energieeffizienz auf dem Weg zur klimaneutralen Produktiontesa, internationaler Hersteller innovativer Klebebänder und selbstklebender Produktlösungen, wurde erneut von CDP mit der Bestnote A für sein Klimaschutz-Engagement ausgezeichnet. Die unabhängige Non-Profit-Organisation bewertet jährlich transparent und nach wissenschaftlichen Kriterien, wie Unternehmen ihre Emissionen reduzieren, Klimarisiken managen und ihre Klimastrategie umsetzen. Das A-Rating bestätigt die erfolgreichen Anstrengungen von tesa im Bereich Klimaschutz und die konsequente Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie "we do" mit dem Ziel der klimaneutralen Produktion bis 2030.Externe Anerkennung für erfolgreiche KlimaschutzmaßnahmenMit konkreten Maßnahmen in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und technologische Innovation treibt das Unternehmen die Transformation zu einer klimaneutralen Produktion systematisch voran."Die erneute Auszeichnung mit dem CDP A-Rating ist für uns eine wichtige externe Bestätigung unserer ambitionierten Maßnahmen zum Klimaschutz", erklärt Dr. Ingrid Sebald, Chief Technology Officer bei tesa. "Sie zeigt, dass unsere Nachhaltigkeitsstrategie 'we do' wirkt und wir mit konkreten Maßnahmen auf dem richtigen Weg zur klimaneutralen Produktion bis 2030 sind. Dabei legen wir den Fokus klar auf die Reduktion und Vermeidung von Emissionen - während wir gleichzeitig weiter wachsen. Diese Transformation ist nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern auch eine strategische Chance: Sie stärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit und unterstützt unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele, fördert Innovation und macht uns unabhängiger von fossilen Energieträgern."Nachhaltigkeitsstrategie "we do": Konkrete Erfolge auf dem Weg zur KlimaneutralitätIm Handlungsfeld "reduce emissions" der Nachhaltigkeitsstrategie "we do" hat sich tesa das von der Science Based Targets initiative (SBTi) validierte Ziel gesetzt, bis 2030 eine klimaneutrale Produktion zu erreichen. Die Energiestrategie des Unternehmens basiert auf drei Säulen: Reduktion des Energieverbrauchs, Transformation zu erneuerbaren Energien und Eigenproduktion von Energie.Die Erfolge dieser Strategie sind bereits messbar: Seit 2018 konnte tesa die CO2-Emissionen in Scope 1 und 2 um 39 Prozent reduzieren. 90 Prozent des weltweiten Strombedarfs werden inzwischen durch erneuerbare Energien gedeckt. Zudem produziert das Unternehmen einen wachsenden Anteil an Energie selbst - etwa durch Photovoltaikanlagen an allen Produktionsstandorten weltweit.Neben der Umstellung auf erneuerbare Energien setzt tesa auf technologische Innovation: Die Umstellung auf lösemittelfreie Produktionsprozesse reduziert nicht nur Emissionen, sondern senkt auch den Energieverbrauch erheblich. Durch den Einsatz von KI-gestützten Energiemanagementsystemen optimiert tesa seine Produktionsprozesse kontinuierlich und steigert die Energieeffizienz an allen Standorten weltweit.Investitionen in eine nachhaltige ZukunftBis 2030 investiert tesa rund 300 Millionen Euro in die nachhaltige Transformation des Geschäfts. Diese Investitionen fließen in moderne Technologien, erneuerbare Energien und innovative Produktionsprozesse. Beispiele sind die Installation von E-Boilern zur Dampferzeugung ohne fossile Brennstoffe oder der Bau moderner Wärmepumpen für die effiziente und nachhaltigere Wärmeversorgung der Standorte.Weitere Informationen finden Sie auf www.tesa.comPressekontakt:Henrike RiemannSenior Manager Corporate CommunicationsTelefon: +49 40 88899 3404E-Mail: presse@tesa.comOriginal-Content von: tesa SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77628/6200631