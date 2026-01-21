Der weltweite KI-Boom trifft auf ein Problem, das vorher kaum jemand eingepreist hat: Es fehlt an Strom und Netzinfrastruktur. Genau an dieser Stelle steht dieser Konzern heute strategisch so stark wie kaum ein anderer da. Aufträge laufen über Jahre, die Planungssicherheit ist hoch und aus einem strukturellen Engpass wird planbares Wachstum. Damit entsteht eine Ausgangslage, von der der Konzern über Jahre profitieren kann.Entscheidend ist die operative Entwicklung. Das Servicegeschäft legt weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär