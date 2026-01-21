Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 21.01.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.187 Punkten. Der Index gab am Morgen bereits weiter nach und setzte die Abwärtsbewegung aus dem Frühhandel weiter fort. Erst im Bereich des 38,2 - Retracement gelang die Stabilisierung und auch eine Erholung, die sich mit Aufnahme des offiziellen Handels weiter verstärkte. Am Abend stellten sich erneute Gewinnmitnahmen ein, der Nasdaq setzte im Zuge dessen knapp unter die 25.000 Punkte-Marke zurück, konnte aber einen Tagesschluss über dieser Marke formatieren und sich im Rahmen des Frühhandels aber wieder moderat erholen.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Key Takeaways

Nasdaq Prognose heute: Trotz schwächerem Start (25.076 Punkte) überwiegt leicht das bullische Szenario mit 60 - Wahrscheinlichkeit - erwartet wird eher seitwärts bis aufwärts .

Nasdaq Analyse - Schlüsselzone: Die SMA20 (25.099) bleibt kurzfristig entscheidend. Erst über SMA20 und SMA50 (25.171) verbessert sich das Chartbild deutlich, mit Potenzial Richtung SMA200 (~25.5xx) .

Risiko nach unten: Unterhalb der 25.000-Zone rückt die zentrale Unterstützung bei 24.923 in den Fokus - ein Bruch könnte die Abwärtsbewegung Richtung 24.749/35 und 24.682/02 ausweiten.

Nasdaq Prognose - Rückblick auf den Vortag (20.01.2026)

Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 25.187 Punkten. Bereits in den frühen Handelsstunden setzte sich die Abwärtsbewegung fort, bevor der Index im Bereich des 38,2%-Retracements Stabilität fand. Von dort aus entwickelte sich eine Erholung, die mit dem offiziellen Handelsstart an Dynamik gewann.

Am Abend kam es jedoch erneut zu Gewinnmitnahmen. Der Nasdaq fiel kurzzeitig unter die Marke von 25.000 Punkten, konnte aber einen Tagesschluss oberhalb dieser runden Schwelle ausbilden. Im Frühhandel zeigte sich anschließend eine moderate Gegenbewegung.

Kennzahlen (20.01. vs. 19.01.)

Tageshoch: 25.156 (Vortag: 25.290)

Tagestief: 24.973 (Vortag: 25.110)

Tagesschluss: 25.016 (Vortag: 25.271)

Range (08:00-22:00 Uhr): 183 Punkte (Vortag: 180 Punkte)

Nasdaq Analyse im 1h-Chart: SMA20 als kurzfristige Schaltstelle

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

In unserer Nasdaq Analyse auf Stundenbasis notierte der Index gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 25.099 Punkten). Bis zum Mittag setzte sich die Schwäche fort. Erst am Nachmittag gelang ein dynamischer Anstieg zurück an und über die SMA20.

Die Bewegung reichte jedoch nicht aus, um die SMA50 (aktuell bei 25.171 Punkten) zu erreichen. Noch vor dieser Zone drehte der Nasdaq wieder nach unten und rutschte erneut unter die SMA20.

Bullisches Szenario (1h)

Für die Bullen bleibt entscheidend, den Nasdaq per Stundenschluss über die SMA20 und anschließend über die SMA50 zu schieben. Als belastbar wäre dieses Signal insbesondere dann zu werten, wenn der Ausbruch in einem Zug erfolgt und sich der Index über der SMA50 stabilisieren kann...

