München (ots) -- Camping-Fahrzeuge mit Persönlichkeit: Menschen erzählen über ihre Camping-Leidenschaft- Moderiert von Reise-Influencerin Yvonne Pferrer- "krass und crazy: Camper 2" am 11. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Ob eisige Weiten im Norden Kanadas, sonnige Ufer des Genfer Sees oder staubige Pisten Ostafrikas - diese Camper sind überall dort unterwegs, wo andere längst umdrehen würden. Jede Folge erzählt von außergewöhnlichen Menschen, die ihre Träume auf Rädern leben und dabei Grenzen sprengen, wie man sie von einem normalen Campingurlaub nie erwarten würde. Ausstrahlung der neuen Folge "krass und crazy: Camper 2" am 11. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Die Welt ist groß, vielfältig und voller Abenteuer - und genau dorthin führt die neue Ausgabe der beliebten Rankingshow bei RTLZWEI. Reisebloggerin Yvonne Pferrer begibt sich erneut auf eine außergewöhnliche Reise rund um den Globus, um die verrücktesten, krassesten und kreativsten Camping- und Wohnmobile der Welt aufzuspüren.Von umgebauten Bussen, die ganzen Großfamilien ein Zuhause bieten, über winzige, mobile Wohnträume bis hin zu luxuriösen XXL-Gefährten mit überraschenden Extras: Die Bandbreite der vorgestellten Camper ist so vielfältig wie die Menschen, die in ihnen unterwegs sind. Überall auf der Welt treffen Leidenschaft, Einfallsreichtum und Abenteuerlust aufeinander - sei es in glühender Hitze, klirrender Kälte oder direkt am Wasser.Dabei geht es weniger um Technikdetails als um die Geschichten hinter den Fahrzeugen: um Träume auf Rädern, ungewöhnliche Lebensentwürfe und den Mut, neue Wege zu gehen.Eine Großfamilie in Kanada hat einen alten Reisebus in ein mobiles Zuhause verwandelt, der Erfinder Aigars umrundet am Genfer See mit einem selbstgebauten Fahrrad-Camper regelmäßig das Gewässer, in Afrika meistert die Abenteurerin Lilli mit ihrem Offroad-Camper extreme Strecken, ein luxuriöser XXL-Camper in den USA kann sogar schwimmen, und Studierende reisen mit einem innovativen Solar-Camper quer durch Europa. Diese Geschichten zeigen, wie kreativ, mutig und inspirierend Camping sein kann."krass und crazy: Camper 2" am 11. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von sagamedia Film- und Fernsehproduktion GmbH produziert.Bildmaterial und weitere Informationen finden Sie in unserer Presselounge: Krass und Crazy - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/krass-und-crazy)Über "krass und crazy - Camper 2":Die beliebte Rankingshow bei RTLZWEI geht in die zweite Runde. In einer 90-minütigen Ausgabe präsentiert Influencerin Yvonne Pferrer die 20 außergewöhnlichsten, verrücktesten und krassesten Camping- und Wohnmobile der Welt und ihre Besitzer. Die Camping-Liebhaber erzählen von ihrer Leidenschaft, ihren kreativen Umbauten und mutigen Reisen.