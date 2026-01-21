Die Nervosität an den Märkten ist zurück - zumindest kurzfristig. Neue handelspolitische Spannungen sorgen für Zurückhaltung bei den Anlegern. Doch gerade solche Phasen haben an der Börse immer wieder gezeigt, dass sie nicht nur Risiken, sondern auch Chancen bereithalten. Hier sollen diese aktiv genutzt werden.Politische Schlagzeilen sorgen zwar kurzfristig für Volatilität, ändern aber nichts an langfristig guten Aussichten vieler Unternehmen. Besonders bei deutschen Small und Mid Caps lohnt sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
