Märkte blicken gespannt auf Davos

Makroökonomischer Überblick
Im Fokus steht heute der geplante Auftritt von US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Nach den zuletzt ausgesprochenen Zolldrohungen hoffen Marktteilnehmer auf klarere Aussagen zur Handelspolitik. Je nach Tonlage könnten sich neue Impulse für die Aktienmärkte ergeben.
Daneben richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Obersten Gerichtshof der USA. Dieser befasst sich mit der Frage, ob die Entlassung des Fed-Direktoriumsmitglieds Lisa Cook rechtmäßig war. Eine Entscheidung zugunsten klarer institutioneller Grenzen präsidialer Eingriffe würde als positives Signal für die Unabhängigkeit der US-Notenbank gewertet.
Meistgehandelte Aktien
Qiagen
Die Aktien des Diagnostikunternehmens legen vorbörslich erneut deutlich zu. Hintergrund sind anhaltende Übernahmespekulationen, nachdem Medienberichte über Gespräche mit mehreren potenziellen Kaufinteressenten bekannt wurden. Zusätzlich wird der angekündigte Abschied des Vorstandsvorsitzenden als möglicher Katalysator für strategische Veränderungen gesehen.
Beim Streaming-Anbieter gerät die Aktie nachbörslich unter Druck. Trotz steigender Nutzerzahlen und eines deutlichen Umsatz- und Gewinnanstiegs sorgten Ankündigungen zu Übernahmeplänen und der Aussetzung von Aktienrückkäufen für Zurückhaltung bei Investoren.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UN1UT6
|3,62
|24287,815677 Punkte
|70,7
|Open End
|Netflix Inc.
|Bull
|HD8SW0
|7,75
|74,074936 USD
|9,52
|Open End
|DAX
|Bull
|UN1UUJ
|3,27
|24322,031159 Punkte
|78,37
|Open End
|Silber
|Bull
|UN3F7Q
|7,24
|86,85 USD
|11,34
|Open End
|DAX
|Bull
|UN14XN
|12,74
|23358,905391 Punkte
|19,53
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.01.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX
|Put
|UG2DSC
|4,15
|24000,00 Punkte
|19,57
|20.03.2026
|Gold
|Call
|UG4GDW
|109,74
|3600,00 USD
|3,76
|20.03.2026
|DAX
|Put
|UG23BE
|2,56
|23200,00 Punkte
|20,15
|20.03.2026
|Meta Platforms Inc.
|Call
|UG4CMP
|1,71
|650,00 USD
|10,67
|18.03.2026
|Amazon.com Inc
|Call
|HD4QR7
|3,10
|210,00 USD
|4,63
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.01.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|S&P 500
|Short
|HD4CY9
|1,18
|8156,232705 Punkte
|-5
|Open End
|Pan American Silver Corp.
|Long
|UG9QKL
|31,57
|39,090396 USD
|3
|Open End
|Novo-Nordisk AS
|Long
|UG8MLS
|14,43
|48,555584 USD
|5
|Open End
|Südzucker AG
|Long
|UG3X7M
|6,58
|4,746289 EUR
|2
|Open End
|Micron Technology Inc.
|Long
|HD6HH2
|17,48
|243,398067 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.01.2026; 10:10 Uhr;
