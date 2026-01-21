Hamburg (www.fondscheck.de) - Das Jahr 2025 hat in vielen Rentensegmenten wieder laufenden Ertrag ermöglicht, zugleich blieb das Marktumfeld durch politische Risiken und wechselnde Risikoprämien geprägt. Die nordIX-Strategien haben sich in diesem Szenario bewährt, so die Experten von nordIX.Die drei Fondsstrategien der Hamburger Fixed-Income-Boutique nordIX hätten 2025 in unterschiedlichen Marktsegmenten Ertragsbeiträge geliefert. Der "nordIX Renten plus" (ISIN DE000A0YAEJ1/ WKN A0YAEJ) mit Investitionsschwerpunkt in Anleihen von Banken und Versicherungen habe 2025 eine Wertentwicklung von 5,40 Prozent in der I-Tranche (R-Tranche: 5,21 Prozent) erzielt und habe den Dezember nahezu unverändert mit 0,03 Prozent (R-Tranche: 0,02 Prozent) beendet. Der zinsgesicherte "nordIX Anleihen Defensiv" mit Schwerpunkt in Investment Grade-Unternehmensanleihen habe 2025 mit 3,92 Prozent in der I-Tranche geschlossen und habe im Dezember um 0,55 Prozent zugelegt. Der auf den Kauf von Konsumentenkrediten spezialisierte "nordIX European Consumer Credit Fonds" (ECCF) habe seine stetige Entwicklung fortgesetzt und sei 2025 auf 6,25 Prozent gekommen; seit Auflage am 15. April 2021 liege die kumulierte Wertentwicklung bei 20,83 Prozent. Zum Jahresauftakt bleibe das Umfeld von (geo-)politischen Störimpulsen geprägt. Die Anfang Januar gemeldete Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Kräfte habe international stark divergierende Reaktionen ausgelöst und erhöhe das Risiko kurzfristiger Volatilität in Risikoassets, Rohstoffen und Kreditmärkten. Jüngst verschärften sich die mit neuen Zollankündigungen flankierten Auseinandersetzungen zwischen den USA und Europa durch den eskalierenden Streit um Grönland. ...

