Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DAX zeigt sich wegen des Grönland-Streits und neuer US-Zolldrohungen angeschlagen, die Edelmetallpreise steigen hingegen weiter und weiter, so die Deutsche Börse AG.Nach einem deutlichen Kaufüberhang vergangene Woche gebe es jetzt auch einiges an ETF-Abgaben, wie Frank Mohr von der Société Générale berichte. "Eine Verkaufswelle ist es aber nicht", ergänze der Händler. "Die Unsicherheit wegen der Zollandrohungen ist hoch, viele suchen jetzt einen sicheren Hafen", stelle Maurice Mohnfeld von Lang & Schwarz fest. Silber- und Gold-ETCs und -ETFs seien nach zwischenzeitlichen Verkäufen jetzt wieder gefragt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
