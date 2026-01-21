Der kalifornische E-Auto-Hersteller Lucid hat im vergangenen Jahr seine Auslieferungen um 55 Prozent auf 15.841 Fahrzeuge gesteigert. Profitiert haben dürfte Lucid dabei vor allem davon, dass es das erste komplette Auslieferungsjahr des zweiten Modells Lucid Gravity war. Auch auf Quartalsebene gab es ein deutliches Plus: Im vierten Quartal 2025 konnte Lucid 5.345 Fahrzeuge ausliefern. Das waren 31 Prozent mehr als noch im dritten Quartal 2025, in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
