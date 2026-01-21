© Foto: OpenAILNG-Welle 2026: Laut Analysten steigt die Produktion von Flüssigerdgas weltweit. Die Preise sinken, während die Nachfrage aus Schwellenländern anzieht.Die weltweite Produktion von Flüssigerdgas (LNG) dürfte in diesem Jahr sprunghaft ansteigen. Wie Analysten berichten, dürften die seit dem Ukraine-Krieg 2022 bestehenden Einschränkungen verringert und die Preise gedämpft werden, was die Nachfrage bei den wichtigsten Importeueren China und Indien ankurbeln könnte. Analysten zufolge markiert das Jahr 2026 den Beginn einer großen Angebotswelle, die bis 2029 anhalten und die Preise drücken wird, was wiederum die Nachfrage aus Schwellenländern ankurbeln könnte. Kpler sagte dazu: "2026 dürfte ein …Den vollständigen Artikel lesen
