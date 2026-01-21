Die Japan-Preis-Stiftung gab am 21. Januar 2026 um 13:00 Uhr (JST) die Gewinner des Japan-Preises 2026 bekannt. Prof. Cynthia Dwork (USA) wurde mit dem Japan-Preis im Bereich Elektronik, Information und Kommunikation ausgezeichnet. Prof. Shizuo Akira (Japan) und Prof. Zhijian "James" Chen (USA) wurden mit dem Japan-Preis im Bereich Biowissenschaften ausgezeichnet.

Für den diesjährigen Japan-Preis wird Prof. Dwork für ihren Beitrag zur führenden Forschung zum Aufbau einer ethischen digitalen Gesellschaft, einschließlich differentieller Privatsphäre und Fairness, ausgezeichnet. Prof. Akira und Prof. Chen werden für ihre Entdeckung des Nukleinsäure-Sensormechanismus durch das angeborene Immunsystem ausgezeichnet.

Für den Japan-Preis 2026 bat die Stiftung rund 16.000 renommierte Wissenschaftler und Ingenieure aus aller Welt, Forscher zu nominieren, die in den diesjährigen Bereichen tätig sind. Wir erhielten 107 Nominierungen für den Bereich Elektronik, Information und Kommunikation und 185 Nominierungen für den Bereich Biowissenschaften. Die diesjährigen Preisträger wurden aus insgesamt 292 Nominierten ausgewählt.

