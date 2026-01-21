Dass es im Januar Rekorde purzelt, ist eigentlich unüblich. Doch nun hat es auch HYUNDAI erwischt - es geht auf neue Höchststände, und zwar zweistellig. Das Plus in Südkorea betrug heute 14,61 % Damit stieg das Kursplus seit Jahresbeginn auf rund 85 % nach oben. Zwischenzeitlich hatte es mit 551.000 KRW sogar den höchsten Stand aller Zeiten gegeben. Auslöser dafür sind offenbar KI-Hoffnungen der Anleger, die die KI- und Robotik-Strategie des Unternehmens goutieren. Insbesondere der Vorstoß von HYUNDAI im Bereich der "physischen KI" mit humanoiden Robotern und autonomen Fahrtechnologien wird gefeiert. Die Investoren sehen HYUNDAI nun als Technologieführer. Kein Wunder, ist HYUNDAI neben TESLA wohl der einzige Akteur, der humanoide Roboter massenhaft in der Autoproduktion einsetzen kann. Als Bonbon gibt es obendrauf noch Spekulationen über eine mögliche engere Zusammenarbeit mit dem KI-Riesen NVIDIA, was dem Titel zusätzlich Rückenwind verschafft. Zusätzlich beflügelt auch eine Partnerschaft mit GOOGLE DeepMind die Fantasie der Anleger.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



