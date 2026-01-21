Nachdem Warren Buffett zum Ende des Jahres 2025 als Chef von Berkshire Hathaway zurückgetreten ist, könnte das Unternehmen Berichten zufolge einen Milliarden-Verkauf planen, der eine Aktie auf Talfahrt schickt. Am 31. Dezember 2025 hat Berkshire Hathaway Warren Buffett als Chef der Holding verabschiedet. Nun gibt es neue Nachrichten um das legendäre Unternehmen, denn scheinbar planen die Nachfolger des Orakels von Omaha einen Milliarden-Verkauf. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE