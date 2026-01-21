Die Kraft Heinz-Aktie kennt seit vielen Monaten nur noch eine Richtung, und zwar nach unten. Inzwischen notiert der bekannte US-Konsumgüterkonzern auf einem Allzeittief. Und nun könnte der Ausstieg des Ankerinvestors Berkshire Hathaway den Kurs noch einmal auf Talfahrt schicken. Was ist da los und wie sollten Anlegen nun reagieren? Berkshire Hathaway will raus Kraft Heinz zählt zu den ältesten und bekanntesten Beteiligungen in Warren Buffetts Beteiligungsholding ...Den vollständigen Artikel lesen ...
