NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Künstliche Intelligenz werde für die weltweite Logistik immer wichtiger, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Damit einher gingen geringere operative Ausgaben der Unternehmen und eine höhere Arbeitsproduktivität. Letzteres sei für die beschäftigungslastige Branche sehr bedeutend. Die Branchengrößen wie DHL, DSV und Kühne & Nagel könnten davon in größerem Ausmaß profitieren als kleinere Anbieter./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005552004
