FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,16 Prozent auf 128,21 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,84 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Mit Spannung erwartet wird der Auftritt von US-Präsident Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. "Dies spricht für zusätzliche Volatilität, da er sich sowohl zu Grönland als auch zur Fed äußern dürfte", kommentierten Analysten der Commerzbank. "Gleichzeitig bleibt das Schlagzeilen-Risiko erhöht, da Trump neben seiner Rede auch mehrere führende Politiker treffen wird."

Trumps Ankunft in der Schweiz und sein geplanter Auftritt beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos am Nachmittag könnten sich nach Flugzeug-Panne verzögern. Ursprünglich war sie für 14.30 Uhr vorgesehen.

Mögliche neue US-Zölle könnten nach Einschätzung des Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel Auswirkungen auf künftige Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben. Zwar seien mögliche Folgen neuer Zölle auf die Preisstabilität "ziemlich unklar". Mehr Sorge würden hingegen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum bereiten, sagte Nagel in einem Fernsehinterview am Rande des Treffens in Davos.

Besonders deutlich stiegen die Kurse japanischer Anleihen. Diese waren am Dienstag stark unter Druck geraten. Bei vorgezogenen Neuwahlen wird am Markt eine größere Mehrheit für die amtierende japanische Regierungschefin Sanae Takaichi erwartet. Diese hätte es dann leichter, ihre Wachstumspläne durch höhere Staatsausgaben durchzusetzen. Dies verunsicherte die Finanzmärkte. Der japanische Finanzminister Satsuki Katayama hat am Dienstag versucht, die Finanzmärkte zu beruhigen.