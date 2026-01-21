www.bernecker.info

Der britische Modekonzern klingt im heutigen Trading Update rundum optimistisch. CEO Joshua Schulman blickt auf deutliche Fortschritte im Weihnachtsquartal (Q3: 13 Wochen bis 27.12.) zurück: Es sei gelungen, mit dem Programm "Burberry Forward" ein positives Momentum aufzubauen. Das Statement ist durchzogen von Details, die zum Erfolg beigetragen haben, von der weitergeführten Kampagne "Timeless British Luxury" bis zum prozentual zweistelligen Ausbau der Erlöse mit Kunden der Generation Z in den Absatzregionen Greater China sowie Asia Pacific.Der vergleichbare Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3 % ausgebaut. Regional gesehen: + 6 % in Greater China, + 5 % in Asia Pacific, + 2 % in Americas. Der "heimische" Raum Europa, Mittlerer Osten, Afrika stagnierte.Einen Ausblick auf das gesamte Fiskaljahr (FY 26), dessen letztes Quartal gerade läuft, hat BURBERRY bereits vor einigen Tagen veröffentlicht. Hier sollte nichts mehr anbrennen, zumindest ist das Joshua Schulmans Worten zu entnehmen.Die Anleger lassen sich heute vom Optimismus anstecken, die BURBERRY-Aktie legt in London 4,1 % zu. Das bedeutet in der Tageswertung aktuell Rang 2 knapp hinter RIO TINTO (+ 4,4 %) und vor ENDEAVOUR MINING (+ 3,8 %).Die BURBERRY-Aktie hatte im Februar 2025 eine Zwischenkorrektur von 40 % absolviert. Mit einer Wiederholung ist in diesem Jahr nach aktuellem Stand nicht zu rechnen.Der Chartvergleich enthält weitere Aktien, die im Ruf von Luxustiteln stehen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit.Helmut Gellermann