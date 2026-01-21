PS5, Xbox Series X oder Switch 2? Vor dieser Wahl stehen viele Gamer:innen, die sich nicht mehrere Konsolen in die eigenen vier Wände stellen und zwischen ihnen wechseln wollen. Eine Bastlerin eliminiert jetzt dieses Problem, indem sie alle Konsolen in einer Hardware vereint. Und das ist genauso aufwendig, wie es klingt. Sony, Microsoft und Nintendo stehen seit Jahrzehnten in starker Konkurrenz zueinander. Erst in den vergangenen Jahren wurde diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n