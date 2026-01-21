Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Emerging Markets Balanced D (ISIN LU0580224037/ WKN A1H6AE) erzielte im Dezember einen Wertzuwachs in Höhe von 0,8%, so die Experten von Sauren.Der Dachfonds habe damit im Jahr 2025 eine Wertsteigerung in Höhe von 10,5% verbucht.Die Aktienmärkte der Schwellenländer hätten sich im Dezember insgesamt freundlich entwickelt. Der Aktienmarktindex der asiatischen Schwellenländer habe trotz Verlusten in den großen Märkten China und Indien einen Zuwachs aufgewiesen. Die Aktienmarktindices der osteuropäischen Schwellenländer und der Frontier Markets hätten ebenfalls zugelegt. Lediglich der Aktienmarktindex der lateinamerikanischen Schwellenländer habe leicht nachgegeben. Die Rentenmärkte der Schwellenländer hätten insgesamt Wertsteigerungen verbucht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
