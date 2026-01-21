Mainz (ots) -
Woche 4/26
Do., 22.1.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 0.45 Uhr beachten:
0.45 auslandsjournal - die doku: Krisenfall Grönland (VPS 0.44/HD/UT)
Sprengt Trump die NATO?
Film von Gert Anhalt
Deutschland 2026
Im Streaming: 20. Januar 2026, 10.00 Uhr bis 20. Januar 2031
1.15 Frühling - Mein Geheimnis, dein Geheimnis (VPS 0.45)
2.45 Frühling - Ein Zebra im Gepäck (VPS 2.15)
4.15 SOKO Stuttgart (VPS 3.45)
5.00- hallo deutschland (VPS 4.30)
5.30
Woche 5/26
Fr., 30.1.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 9.05 Uhr beachten:
9.05 Volle Kanne - Service täglich
9.55 sportstudio live (HD/UT)
Alpiner Ski-Weltcup
Abfahrt Frauen
Übertragung aus Crans Montana
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
(Weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen.
"Notruf Hafenkante: Unzerbrechlich" verschiebt sich auf Di., 3.2.2026, 3.35 Uhr.)
____________________________
Bitte geänderten Sportablauf ab 15.05 Uhr beachten:
15.05 sportstudio live
Weltcup Nordische Kombination
Massenstart Frauen, Skispringen
. . .
("Alpiner Ski-Weltcup: Abfahrt Frauen" vorgezogen auf 9.55 Uhr.)
____________________________
zu Fr., 30.1.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Kultur für alle - ein leeres Versprechen?
Woche 6/26
Di., 3.2.
Bitte Programmänderung beachten:
3.35 Notruf Hafenkante (VPS 3.34)
Unzerbrechlich
(Text und weitere Angaben s. Fr., 30.1.2026, 10.30 Uhr)
(Die Wiederholung "SOKO Köln: Lilly und Frau Thalheim" entfällt.)
