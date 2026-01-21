Frankfurt (ots) -Unser Leben wird immer digitaler. Doch gibt es etwas, das die Zeit überdauert und uns immer wieder erdet: die verlässlichen und bewährten Haushaltstipps unserer älteren, erfahrenen Mitmenschen. Das Wissen von Oma und Opa - es ist noch immer Gold wert. Und genießt ein hohes Vertrauen, das keine Web-Suchmaschine jemals erreichen kann. Das bestätigt eine aktuelle Studie von SharkNinja in Zusammenarbeit mit Civey, die tief in Deutschlands Haushalte hineinschaut. Die Ergebnisse lassen durchblicken wie frisch geputzte Fenster: Persönlich weitergegebenes Wissen genießt auch im digitalen Zeitalter höchsten Stellenwert. Besonders in ländlichen Regionen, wo die generationsübergreifende Nähe oft noch ausgeprägter ist, wird dieser Wissensschatz hochgeschätzt.Top-Quelle: 67 Prozent setzen auf Wissensschatz der ÄlterenGeht es um den perfekten Fleckenentferner oder den Kniff, wie schmutzige Böden wieder blitzblank werden, haben die Befragten eine klare Präferenz: Die überragende Mehrheit würde lieber einer älteren Bezugsperson vertrauen als den Ergebnissen einer Suchmaschine. Ein Wert, der verblüfft: Fast 67% setzen auf die Erfahrung der Älteren, während gerade einmal jeder Fünfte den digitalen Weg bevorzugt. Dieses Vertrauen ist dabei nicht nur ein Phänomen in den Städten, sondern zieht sich durch alle Regionen Deutschlands - mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Land, wo die Großeltern noch stärker als Informationsquelle geschätzt werden.Senior:in oder Suchmaschine: Menschliche Erfahrung zahlt sich ausWie aussichtsreich sind die Tipps, wie wirksam in der praktischen Anwendung? Über 73% der Befragten halten die Ratschläge von älteren Bezugspersonen für "erfolgversprechend" oder "sehr erfolgversprechend". Im Vergleich dazu: Suchmaschinenergebnisse landen bei gerade mal knapp über 30% Zustimmung. Es ist die Gewissheit, dass diese Tipps schon unzählige Male in der Praxis erprobt wurden und funktionieren, die hier den Ausschlag gibt. Nur in den Metropolen Bremen und Berlin wagt sich der Algorithmus etwas mehr nach vorne - doch selbst dort bleibt Omas Weisheit und Wissen ein gefragter Konkurrent.Unschätzbarer Wert: Das Wissen von älteren BezugspersonenDie SharkNinja Studie beleuchtet auch die emotionale Komponente: Das Wissen, das ältere Bezugspersonen weitergeben, ist für die Mehrheit der Befragten (knapp 83%) wichtig - für mehr als die Hälfte sogar "sehr wichtig". Diese hohe Wertschätzung ist ein bundesweites Phänomen, unabhängig davon, ob man in der Großstadt oder auf dem Dorf zuhause ist. Es geht nicht nur um praktische Ratschläge, sondern um eine Verbindung, um Tradition und ein Gefühl der Geborgenheit. Die höchsten Zustimmungswerte lassen sich in Thüringen (91%) finden, gefolgt von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, jeweils rund 87%. In diesen drei Bundesländern stehen Omas Rat und Meinung besonders hoch im Kurs.Gründe für höheres Vertrauen: Mehr als nur FaktenWarum aber dieses tiefe Vertrauen? Die Gründe sind vielfältig wie der Haushalt selbst. An erster Stelle steht die Gewissheit, dass sich diese Vorgehensweisen "bewährt haben" - für fast 60% der Befragten ist dies der Hauptgrund. Gefolgt vom "allgemeinen Vertrauen in die Person" (fast 49%). Die Kombination aus im Alltag erprobter Wirksamkeit und der persönlichen Beziehung macht den Unterschied aus. Während auf dem Land die "Bewährtheit" im Vordergrund steht, ist in dicht besiedelten Gebieten das "allgemeine Vertrauen in die Person" noch wichtiger. Es ist eben das Gesamtpaket aus Erfahrung, Authentizität und Herzlichkeit, die die Ratschläge unserer älteren Generationen so wertvoll machen.Omas Weisheit trifft auf moderne Technik: Das Urteil der ExpertinnenDie Studie zeigt: Die Älteren sind mehr denn je gefragt. Doch was sagen die Expertinnen des Alltags selbst dazu? Shark hat mit Omas gesprochen, denn: Auch Seniorinnen können beim Thema Haushalt noch etwas dazulernen. So hat Shark ihnen ermöglicht, das Spitzenmodell der Marke zu testen - der PowerDetect Clean & Empty Akku-Staubsauger (https://www.sharkclean.de/produkte/shark-powerdetect-clean-empty-akku-staubsauger-fuer-tierhaare-mit-selbstentleerungssystem-ip3257eut-zidIP3257EUT) ist der leistungsstarke, vielseitige und kabellose Staubsauger für die Tiefenreinigung, der sich nach jeder Reinigung auflädt und entleert.Anne-Marie Leethen, Zahnärztin im Ruhestand, ist überzeugt, dass technische Qualität sich auszahlt: "Was macht ein gutes Haushaltsgerät aus? Es muss praktisch im Umgang sein und im besten Falle für mehrere Dinge einsetzbar. Was ich an dem Shark so schätze, ist beispielsweise das bewegliche Element und dass ich ihn in einen Handstaubsauger umbauen kann. Damit komme ich dann einfach unter das Sofa, den Schrank oder in die Ecken zum Saugen."Und die vitale Rentnerin Hannelore Moll, angesprochen auf den Vergleich zur Online-Suche, wenn es um schlagkräftige Tipps geht, fasst zusammen. "Die Leute sagen halt: Sie hat doch eine gewisse Lebenserfahrung. Hat auch schon mit Reinigungsmitteln oder Staubsaugern gearbeitet, da haben wir noch die Schaufel im Sandkasten geschwungen. Also ich meine schon, dass viele auf meinen Rat hören."Mehr von den Expertinnen gibt es aktuell auf Instagram zu sehen bei @shark.deutschland (https://www.instagram.com/shark.deutschland/).Gerne stellen wir weitere individuelle Ergebnisse und Grafiken bereit, kontaktieren Sie uns dafür unter sharkninjade@bursonglobal.com. 