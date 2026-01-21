Volkswagen richtet den Standort Zwickau strategisch neu aus und etabliert dort ein zentrales Kompetenzzentrum für Kreislaufwirtschaft. Der Konzern investiert in ein zukunftsträchtiges Geschäftsfeld, das über die bisherige Fahrzeugproduktion hinausgeht. Die Aktie reagiert mit Zugewinnen.Zwickau als Pilotstandort für das Recycling-Geschäft Das traditionsreiche Werk Zwickau, bislang bekannt für die Fertigung von Elektrofahrzeugen wie dem Audi ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de