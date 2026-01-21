Vaduz (ots) -In Davos findet diese Woche das Weltwirtschaftsforum zum Thema "Im Zeichen des Dialogs" statt. Führungspersönlichkeiten aus der ganzen Welt kommen im Bündner Kurort zusammen, um sich mit drängenden Fragestellungen zu befassen und gemeinsame Prioritäten zu erörtern.Stärkung der Widerstandsfähigkeit im ZentrumGerade vor dem Hintergrund aktueller globaler Herausforderungen kommt dem Austausch und der Zusammenarbeit eine besondere Bedeutung zu. Die Zusammenkunft zahlreicher Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft bietet die Gelegenheit, den Dialog zu vertiefen und gemeinsame Perspektiven und Lösungsansätze zu entwickeln. Am diesjährigen WEF befassen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Fragen der Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft in einer Zeit, die von zunehmender Komplexität, wachsender Fragmentierung und exponentiellem Innovationsdruck geprägt ist. Ein Schwerpunkt der Gespräche bildet der Paradigmenwechsel in der Technologie, von KI und Quantencomputing bis hin zu Biotechnologie und Energiesystemen der nächsten Generation, die die Lebens- und Arbeitsweise neu gestalten und gleichzeitig neue Wachstumsmotoren schaffen.Gelegenheit für zahlreiche Gespräche genutztS.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein und Regierungschefin Brigitte Haas nutzten das WEF zudem für zahlreiche Kontakte und Gespräche, zur Pflege des internationalen Netzwerks sowie um zusätzliche Impulse aus dem vielseitigen Programm zu gewinnen.Im Rahmen der Eröffnung des WEF am 20. Januar 2026 bot sich unter anderem die Gelegenheit für einen informellen Austausch mit Bundespräsident Guy Parmelin sowie den anwesenden Bundesräten, König Philippe von Belgien, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dem österreichischen Bundeskanzler Christian Stocker, CH-Nationalbankpräsident Martin Schlegel, dem moldawischen Ministerpräsident Alexandru Munteanu oder IWF-Direktorin Kristalina Georgieva.Auf Einladung von WEF-Co-Präsidenten Larry Fink und André Hoffmann nahmen S.D. der Erbprinz und die Regierungschefin am Dienstag, 20. Januar 2026, am traditionellen Abendessen für Staatsoberhäupter, Regierungschefs und führende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft teil.Weitere Bilder können unter www.regierung.li/medienportal heruntergeladen werden.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenEve Beck, GeneralsekretärinT +423 236 74 37eve.beck@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100937908