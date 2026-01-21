Baden-Baden (ots) -Ein Meilenstein, der bewegt: United Charity hat die Marke von 19 Millionen Euro Spendenerlös überschritten und setzt damit ein eindrucksvolles Zeichen für gelebte Solidarität. Europas größtes Charity-Auktionsportal zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Engagement, Prominenz und Hilfsbereitschaft zusammenkommen.Seit seiner Gründung verbindet United Charity exklusive Erlebnisse und außergewöhnliche Unikate mit dem guten Zweck. Bieterinnen und Bieter aus aller Welt beteiligen sich online an den Auktionen und haben diesen außergewöhnlichen Erfolg gemeinsam möglich gemacht. Mit jedem Gebot tragen sie dazu bei, das Leben benachteiligter Kinder nachhaltig zu verbessern.Der neue Rekordspendenstand steht für tausende Auktionen, starke Partner aus Sport, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft sowie eine stetig wachsende internationale Community. Vor allem aber steht er für konkrete Hilfe dort, wo sie dringend gebraucht wird: Die Erlöse aus den Auktionen kommen ausgewählten Kinderhilfsprojekten zugute und ermöglichen wichtige Unterstützung in unterschiedlichen Lebensbereichen.United Charity macht Helfen zu etwas Besonderem - emotional, verbindend und wirkungsvoll. Jeder Beitrag zählt und hilft dabei, Hoffnung zu schenken und neue Zukunftsperspektiven zu eröffnen. Mitbieten. Mithelfen. Hoffnung schenken. Alle Auktionen unter: www.unitedcharity.deÜber United CharityUnited Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 19 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/6200871