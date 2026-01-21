Die Aktien von Aixtron sind zur Wochenmitte nach einer Empfehlung von JPMorgan gefragt. Analyst Craig McDowell hat sein Kursziel deutlich erhöht und zugleich das Rating für die Aktie des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie angehoben. Die Aktie setzt ihre Erholungsbewegung daher fort und kratzt dabei an der Marke von 20 Euro.JPMorgan-Analyst Craig McDowell sieht den Chipausrüster vor einem breiten Aufschwung in allen Produktkategorien. Die Auftragslage dürfte sich 2026 verbessern, was die Umsatzschätzungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
